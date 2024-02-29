快訊／大谷翔平IG宣布結婚！明天公開「日本女性」對象 球迷哀嚎
大聯盟洛杉磯道奇隊大谷翔平今（29）日在個人IG宣布結婚消息！大谷表示，他是跟一般女性結婚，對象為日本人，希望大家不要去打擾家人，而他也坦承，將於明日正式跟媒體公開。大谷翔平今年轉隊到道奇隊，看得出有很多改變，不但已經有養狗，還已經找好對象，完成他在30歲前結婚的願望。消息一出震撼各界，日本球迷聞訊後一片哀嚎大叫「不妙」！
記者吳政紘/綜合報導
「在新的環境有新的開始，希望兩人可以團結合作並跟球迷一起努力。」大谷翔平留言中表示，目前接近球季開幕，自己還有很多不成熟的地方，「但是對方還是很溫柔的守護他。」大谷在去年跟道奇隊季外成功締結10年高達7億美元（約220億台幣）的大約，已經震驚全球，他今天再度宣布結婚喜訊，讓球迷傻眼。
今日正好日本職棒讀賣巨人軍來台，有日本球迷巨人隊下榻的台灣大倉久和飯店等待球星蒞臨，大谷翔平在IG公布消息後，現場聽到大谷結婚的訊息立即高喊：「好慘」、「不妙」！顯然突發喜訊嚇到不少人，對球迷來說這，神一般的球星大谷翔平結婚可是「天大的消息」。
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