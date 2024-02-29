陸配何建華涉拿中資干預2020總統選舉 北院認定國安法無罪
2020年總統立委選戰期間，代表統促黨參選不分區立委候選人的何建華被控，涉接受中國多個統戰組織要求，招待陸配赴金廈旅遊、並收受中資刺探有台獨理念者的資料，包括立委黃捷、法輪功人士都被情蒐，為《國家安全法》修正後首件起訴案例。台北地院審理3年多後，今（29）日判處何建華等人無罪。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
起訴指出，何建華透過前新黨立委馮滬祥引薦，接觸到中國對台實施統戰的全國台灣同胞聯誼會，2017年5月起，接受北京市台辦指導，刺探有台獨理念的國人赴中資料，並受中國統戰部轄下單位指示，蒐集法輪功等團體在台活動訊息，並以中配回娘家等名義舉辦活動，目的是要普查中配情況，並吸引中配返中接受統戰教育。
檢方查出，何女為打壓異己，還向中國舉報某副教授是台獨份子，致使原已受聘中國某學院的副教授「被失業」，並協助中國蒐報發表台獨言論的前高雄市議員黃捷（現為立委）母親在中國賣茶葉等資料。
檢方指控，2019年11月，何女擴大渲染總統蔡英文博士學歷爭議，收取人民幣3萬元，聯絡「全民拔蔡總部」，同月20日率眾前往教育部抗議遊行，並將新聞資料提供給媒體人彭文正及年金改革聯盟等，意圖影響總統大選選情。