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羽球／周天成德國賽首輪苦戰！三盤大戰後勝出 攜手林俊易闖16強

▲周天成德國賽首輪陷入苦戰，在三盤大戰後勝出，將攜手林俊易闖16強。（圖／中華奧會提供）
▲周天成德國賽首輪陷入苦戰，在三盤大戰後勝出，將攜手林俊易闖16強。（圖／中華奧會提供）

記者陳品翔/綜合報導

羽球超級300德國羽球公開賽首輪賽事，台灣男單好手周天成首戰面對到荷蘭球員卡爾Mark Caljouw，本場比賽意外拉鋸，雙方纏鬥67分鐘之後，周天成終於在苦戰中以21:17、18:21、21:16收下勝利，成功後續晉級16強賽事，周天成也要力拼他生涯第12座的超級300系列等級的冠軍。
目前世界排名第14的周天成，賽前對決Mark Caljouw 2次，2次打得輕鬆寫意，全都是以直落2獲勝，最近一次碰頭就是2月初在泰國羽球大師賽上4強，當時周天成僅用34分鐘就以直落二過關，這次德國公開賽卻意外與Mark Caljouw陷入苦戰，所幸最終仍然守住勝利。
比賽進入至決勝的3局時，周天成展現他豐富的比賽經驗，不論在節奏控制上，或者是網前突擊都成功發揮效果，周天成先以11:7進入技術暫停後，換場後就一路保持分數領先，不給對手有任何超前機會，如願挺進16強，下一場比賽將對上中國的趙俊鵬。

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周天成過去曾在訪問時自曝，去年回台休息時，無意間去進行健康檢查，發現自己罹患初期大腸癌，雖然在醫生幫助下，癌細胞沒有進一步沒有擴散，最後成功復原。但即使能夠正常訓練，手術後飲食還是會受到控制，並對於心態上還是會帶來影響，周天成能一路奮戰至今，也讓不少球迷感嘆他的高度自律。
台灣男單選手這次除了周天成以外，「左手重砲」林俊易也以15:21、21:19、21:14逆轉擊敗捷克選手Jan Louda，接下來16強賽將對上泰國的王高倫（Kantaphon Wangcharoen），林俊易也要力拼個人生涯在300系列上的最佳成績。

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