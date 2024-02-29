YouTube Create秒剪好片！清噪音、加字幕、找節奏5功能一鍵搞定
YouTube官方去年宣布推出「YouTube Create」，協助創作者輕鬆編輯Shorts和長影片，讓創作者可以將更多心力放在發揮創意上，為影片帶來更好的成效。這段期間，官方根據社群的回饋進行改進，並於今（29）日宣佈將在台灣及更多國家推出適用於Android的Beta版「YouTube Create」，讓更多創作者能透過這項服務製作更優質的影片。影片編輯流程相當耗時，為取得更多特效、音樂等素材，常常需要花費較高的成本，才能剪出一支高質量的影音，YouTube向創作者喊話「現在你可以告別這樣的工作模式了！」使用者只要透過手機錄完影片後，直接上傳到YouTube Create，在應用程式中挑選要編輯的片段，即可開始編輯。《NOWnews今日新聞》統整「YouTube Create」5大特色，讓YouTube Create直接幫你秒剪片！
記者鄭妤安／台北報導
擁有數千首免權利金歌曲
只要直接在應用程式搜尋，就有數千首免權利金歌曲任你挑選，為影片搭配最適合的音樂。YouTube Create 提供免權利金的音樂庫，讓使用者可以輕鬆在YouTube分享創作並開始營利，不必擔心著作權聲明問題。
配合音樂節奏抓住完美的轉場時間
輕觸YouTube Create中「找出節拍」的功能後，最易引起注意的音樂節奏就會自動出現，並在時間軸的相應位置加入標記，讓用戶可以輕鬆配合節拍調整影片片段、並在適當時機加入轉場效果，影音即可完美同步，呈現俐落分明的視聽效果。
提供數千種貼紙、GIF以及豐富的精選特效與濾鏡
YouTube Create不僅提供數千種貼紙和GIF，還有一系列豐富的精選特效與濾鏡，讓影片脫穎而出。用戶可以新增動態貼圖，也能利用轉場效果、特效和濾鏡，流暢地轉換影片場景，並按照喜好調整色彩、亮度與飽和度。
錄到太多街上的噪音嗎？快來試用音訊清理工具
用手機拍攝影片有個缺點令人困擾，就是會錄到各種背景噪音，像是路上的喇叭聲、濃縮咖啡機的磨豆聲，或是咖啡廳的嘈雜人聲。YouTube Create，可以自動移除擾人的背景噪音，讓觀眾清楚聽見你的聲音，只要輕觸「音訊清理」就可使用。
內建配音和自動字幕製作精彩影片
YouTube Create內建配音工具，故使用者只需輕觸按鈕，自動字幕功能便能轉錄及編輯影片字幕，還有多種文字風格供你選擇。