《黑暗榮耀》豬哥亮髮型變態秋老師離婚 許棟元IG刪光前妻合照
在《黑暗榮耀》中飾演變態老師「秋正鎬」的韓國男星許棟元，因頂著豬哥亮髮型再加上他十分生動的演技，讓不少戲迷印象深刻。他去年3月與圈外女友結婚，當時還在IG上公開放閃，未料結婚不到一年，今（29）日就宣布離婚消息，甚至將IG上與前妻的照片都刪掉，經紀公司也證實2人離婚。
記者張一笙／綜合報導
在《黑暗榮耀》播完後不久，許棟元隨即在2023年3月傳出與圈外女友結婚的喜訊，據傳2人已經相戀已久，並且以結婚為前提交往。結婚後許棟元也曾在IG上曬婚禮照及與妻放閃合照，如今隨著2人離婚，許棟元將合照都刪除後已經看不到相關照片。
根據韓國新聞「JTBC」報導，知情人士表示許棟元與妻子經思考後決定離婚。許棟元經紀公司也證實離婚消息，至於詳細的離婚時間和理由，經紀公司回應：「由於是演員的私生活，很難給予進一步的答覆，懇請大家諒解。」
許棟元過去曾出演過不少戲劇，2007年通過舞台劇《愉快的交易》出道，曾出演電影《犯罪都市》系列電影，也出演《極惡對決》、《極速快遞》、《熱血》等多部電影，更出演多部電視劇如：《未生》、《憤怒的媽媽》、《Justice》、《山茶花開時》、《The King：永遠的君主》等劇，尤其在《黑暗榮耀》出演邪惡變態的「秋老師」廣為人知。
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