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虎斑貓以為主人出國！4個月驚覺遭棄養　牠心碎哭了：我不好嗎？

▲國外一隻虎斑貓以為主人出國玩，把自己寄放在別人家裡，過了4個月後才知道自己被棄養，令牠傷心欲絕。（圖/Tik Tok）
▲國外一隻虎斑貓以為主人出國玩，把自己寄放在別人家裡，過了4個月後才知道自己被棄養，令牠傷心欲絕。（圖/Tik Tok）

記者張嘉哲/綜合報導

沒有那個能力養寵物就不要養！國外近日出現一個案例，一名養虎斑貓的飼主表示自己要出國，於是將自己的愛貓放在動物收容所裡面，沒有想到飼主就這樣一去不回，而苦苦等待的虎斑貓一直以來都覺得「主人是出國，馬上就回來」，沒想到4個月後才驚覺自己被棄養，難過哭了出來，讓許多貓奴相當心碎。

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澳洲墨爾本動物保護協會（Aus Animal Protection Society）日前在Tik Tok分享一段影片，表示一隻名為小紅（Red）的5歲米克斯貓咪被帶到收容所，該名飼主表示「因為要出國借放一陣子」，因此收容所人員也沒有懷疑的就替他保管貓咪。

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▲澳洲墨爾本動物保護協會志工分享一隻貓咪悲慘的經歷，其飼主假借出國寄放，其實是「棄養」，虎斑貓經過4個月才知道實情。（圖/Tik Tok）
沒有想到的是，這位主人根本不是「出國玩」而是直接「搬出國」，直接棄養虎斑貓，然而可憐的是，虎斑貓在收容所期間一直都以為主人只是暫時離開，還會回來接牠，等了100多天還是都沒有訪客來臨，小紅這才知道自己「被飼主拋棄」，難過得哭了出來。

澳洲墨爾本動物保護協會志工表示，更令人難過的是，小紅被拋棄之後，連想要認養牠的人也都沒有，讓小紅從一隻非常喜歡撒嬌、外向的個性，變得不太有情緒，也讓志工們都十分不捨。志工現在也讓小紅慢慢的適應收容所內的生活，並且協助牠找到新家，希望牠下半輩子也可以有人疼愛。

貼文一出，不少貓奴心碎表示「貓貓被拋棄一定很傷心：我不好嗎？」、「真的是惡劣的飼主」、「愛牠就不應該拋棄牠！養不起就不要養」、「我需要牠！我要領養牠」、「不....為什麼....怎麼忍心拋棄這麼可愛的貓咪呢？」

@aaps_victoriaThis gorgeous girl is Red-y for her furever family ❤️ #cats #catsoftiktok #aaps #rescuecat #animalrescue #animalshelter #melbourne #fyp Source code BRI00702 Microchip 956000010560260

♬ original sound - Aus Animal Protection Society

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