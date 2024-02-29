虎斑貓以為主人出國！4個月驚覺遭棄養　牠心碎哭了：我不好嗎？

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沒有想到的是，這位主人根本不是「出國玩」而是直接「搬出國」，直接棄養虎斑貓，然而可憐的是，虎斑貓在收容所期間一直都以為主人只是暫時離開，還會回來接牠，等了100多天還是都沒有訪客來臨，小紅這才知道自己「被飼主拋棄」，難過得哭了出來。
澳洲墨爾本動物保護協會志工表示，更令人難過的是，小紅被拋棄之後，連想要認養牠的人也都沒有，讓小紅從一隻非常喜歡撒嬌、外向的個性，變得不太有情緒，也讓志工們都十分不捨。志工現在也讓小紅慢慢的適應收容所內的生活，並且協助牠找到新家，希望牠下半輩子也可以有人疼愛。
貼文一出，不少貓奴心碎表示「貓貓被拋棄一定很傷心：我不好嗎？」、「真的是惡劣的飼主」、「愛牠就不應該拋棄牠！養不起就不要養」、「我需要牠！我要領養牠」、「不....為什麼....怎麼忍心拋棄這麼可愛的貓咪呢？」
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