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摩斯漢堡33週年放大絕！大杯冰紅茶「買33送33」、套餐「買3送3」

▲摩斯漢堡33週年感謝祭，MOS Order APP大杯冰紅茶「買33送33」、套餐「買3送3」。西雅圖極品咖啡3月週年慶，粉莓櫻花拿鐵「第二杯半價」，寄杯「買10送10」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲摩斯漢堡33週年感謝祭，MOS Order APP大杯冰紅茶「買33送33」、套餐「買3送3」。西雅圖極品咖啡3月週年慶，粉莓櫻花拿鐵「第二杯半價」，寄杯「買10送10」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

小資族3月速食優惠報到！摩斯漢堡迎接33週年感謝祭，明（1）日至3月15日祭出超值回饋，MOS Order APP上享大杯冰紅茶「買33送33」、套餐「買3送3」，還推出限量版咖啡造型杯塞，到店購買MOS Café任2杯飲料就能拿到。西雅圖極品咖啡3月也有週年慶，粉莓櫻花拿鐵「第二杯半價」，美式咖啡、拿鐵 寄杯還可享「買10送10」優惠。

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摩斯漢堡33週年慶，3月1日至3月15日，早餐時段購買「蕃茄吉士蛋布里歐堡及大杯冰紅茶」優惠價每組69元，大杯冰紅茶亦可加價升級摩斯咖啡；一般時段購買「低碳植米薑燒珍珠堡和小份黃金夯地瓜及大杯冰紅茶」優惠價每組129元。

▲摩斯漢堡33週年慶祭出超值回饋活動。（圖／摩斯漢堡提供）
▲摩斯漢堡33週年慶祭出超值回饋活動。（圖／摩斯漢堡提供）
3月12日至3月31日，MOS Order APP更有套餐、紅茶量購優惠，摩斯超人氣大杯冰紅茶「買33送33」優惠價1320元，換算下來每杯只要20元！「超級大麥薑燒珍珠堡、方塊薯餅、大杯冰紅茶」組，「買3送3」優惠價450元；「蕃茄吉士蛋布里歐堡、方塊薯餅、大杯冰紅茶」組，「買3送3」優惠價342元；「方塊薯餅及大杯冰紅茶」組，「買3送3」優惠價222元。

▲雙十國慶煙火在嘉義故宮南院，看完國慶煙火故宮門票可別丟，摩斯漢堡即日起至10/16，凡憑10月份國立故宮博物院票根至摩斯漢堡高鐵嘉義店可享「阿里山卓武精品咖啡」優惠；還有限店優惠，購買任一套餐即贈「蒟蒻乙杯」免費喝，或可加價10元升級為「抹茶紅豆米派」或小份「黃金夯地瓜」划算吃點心。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）
▲摩斯漢堡大杯冰紅茶「買33送33」、套餐「買3送3」。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）
下午茶的部分，「點心大冰紅茶」組「買3送3」優惠價312元，點心還可任選摩斯雞塊或V型薯條；「摩斯肉醬薯條及大杯冰紅茶」組，「買3送3」優惠價330元。且摩斯漢堡迎接3月12日生日慶，還推出限量版咖啡造型杯塞，只要到店購買MOS Café系列任2杯飲品，就能獲得「限量版MOS Café咖啡造型杯塞」乙個。

▲西雅圖極品咖啡27週年慶，限定新品「粉莓櫻花拿鐵」；嚐鮮可享「第二杯半價」優惠！寄杯還可享「買10送10」優惠。（圖／西雅圖咖啡提供）
▲西雅圖極品咖啡27週年慶，限定新品「粉莓櫻花拿鐵」；嚐鮮可享「第二杯半價」優惠！寄杯還可享「買10送10」優惠。（圖／西雅圖咖啡提供）
西雅圖極品咖啡迎接27週年慶，推出「粉莓櫻花拿鐵」限定新品，經典拿鐵鋪上綿密柔滑奶泡，結合櫻花風味再灑上莓果乾，喝得到輕柔芳香口感，嚐鮮享「第二杯半價」優惠！3月1日至3月8日連續8天，到門市美式咖啡、拿鐵，同品項寄杯可享「買10送10」優惠。提醒大家，冷熱不限；不含瓶裝水；休息站門市不參與；優惠不合併。


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