摩斯漢堡33週年放大絕！大杯冰紅茶「買33送33」、套餐「買3送3」
小資族3月速食優惠報到！摩斯漢堡迎接33週年感謝祭，明（1）日至3月15日祭出超值回饋，MOS Order APP上享大杯冰紅茶「買33送33」、套餐「買3送3」，還推出限量版咖啡造型杯塞，到店購買MOS Café任2杯飲料就能拿到。西雅圖極品咖啡3月也有週年慶，粉莓櫻花拿鐵「第二杯半價」，美式咖啡、拿鐵 寄杯還可享「買10送10」優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
摩斯漢堡33週年慶，3月1日至3月15日，早餐時段購買「蕃茄吉士蛋布里歐堡及大杯冰紅茶」優惠價每組69元，大杯冰紅茶亦可加價升級摩斯咖啡；一般時段購買「低碳植米薑燒珍珠堡和小份黃金夯地瓜及大杯冰紅茶」優惠價每組129元。
3月12日至3月31日，MOS Order APP更有套餐、紅茶量購優惠，摩斯超人氣大杯冰紅茶「買33送33」優惠價1320元，換算下來每杯只要20元！「超級大麥薑燒珍珠堡、方塊薯餅、大杯冰紅茶」組，「買3送3」優惠價450元；「蕃茄吉士蛋布里歐堡、方塊薯餅、大杯冰紅茶」組，「買3送3」優惠價342元；「方塊薯餅及大杯冰紅茶」組，「買3送3」優惠價222元。
下午茶的部分，「點心大冰紅茶」組「買3送3」優惠價312元，點心還可任選摩斯雞塊或V型薯條；「摩斯肉醬薯條及大杯冰紅茶」組，「買3送3」優惠價330元。且摩斯漢堡迎接3月12日生日慶，還推出限量版咖啡造型杯塞，只要到店購買MOS Café系列任2杯飲品，就能獲得「限量版MOS Café咖啡造型杯塞」乙個。
西雅圖極品咖啡迎接27週年慶，推出「粉莓櫻花拿鐵」限定新品，經典拿鐵鋪上綿密柔滑奶泡，結合櫻花風味再灑上莓果乾，喝得到輕柔芳香口感，嚐鮮享「第二杯半價」優惠！3月1日至3月8日連續8天，到門市美式咖啡、拿鐵，同品項寄杯可享「買10送10」優惠。提醒大家，冷熱不限；不含瓶裝水；休息站門市不參與；優惠不合併。