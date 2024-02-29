企鵝妹玩六福村突送急診！救護車上吐2次 她見「醫療收費」嚇到
南韓實況主企鵝妹（Jinny，柳允進）近期再度回到台灣，體驗了鹽水蜂炮、台北燈節等應景活動。昨（28）日企鵝妹從台北前往六福村遊玩，原本預計要開長達24小時的馬拉松式直播，沒想到才玩了一上午，就突然身體不適、臉色慘白，還在鏡頭前落淚，最後被送醫治療，直播一度中斷，晚間企鵝妹也再度開直播報平安，更大讚：「台灣醫療好便宜」。
記者潘毅／綜合報導
企鵝妹昨（28）日開啟直播，從住宿地點晶華酒店出發，搭乘高鐵前往桃園，隨後轉往目的地六福村，進場後企鵝妹開心玩了急流泛舟等設施，玩了整個上午。沒想到在吃午餐時，企鵝妹突然在鏡頭前落淚，表示身體有些不舒服，此時六福村公關也前來關心，幫忙量體溫，也因為身體狀況太糟，將直播先關閉。
這樣的過程讓大批線上粉絲相當焦急，深怕企鵝妹出了什麼狀況，而晚間企鵝妹也再度開啟直播，她人已經飯店的床上休息，手上還掛著病患識別條。企鵝妹說明，自己後來被放上輪椅推上救護車，還在車子移動時狂吐2次，到了醫院後便進了急診室打點滴。
後來身體狀況好轉後，企鵝妹也叫了Uber回晶華酒店，但她仍不知自己的病因，只覺得應該是食物中毒，醫生也有開藥，並要她好好休息。企鵝妹最後也透露，本次被緊急送醫的費用總共為「3300元」，讓曾在各個國家闖蕩過的她也忍不住驚呼：「非常便宜，很便宜」。