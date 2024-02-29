特企／HOLO+FACE 進軍桃園遠百　聯手「太魯閣旅行社」推代收辦證

全台唯一進駐百貨的照相館！桃園首插旗時尚科技感店型 東區創始店迎2.0全面升級
平均每百人就有一人的證件照在這裡拍！全台坐擁 8 家門市的 HOLO+FACE 是全台唯一以百貨為核心據點，深入社區服務大眾的連鎖攝影品牌，以「每個人的一生」為單位，記錄從出生成長、入學畢業、求職創業、成家等生命重要時刻，包辦每個場景的精彩閃光點。隨著消費體驗升級，過去傳統照相館妝髮自理、一拍定生死的模式，已無法滿足追求更高品質、重視體驗的現代人。HOLO+FACE 自 2018 年於東區街頭誕生，創始店「台北仁愛店」作為台灣首家串連妝髮造型師、攝影師、修圖師的整合平台，也將於今年 3 月重新開幕，以全新品牌識別打造沈浸式體驗，持續引領台灣攝影產業全面升級。
HOLO+FACE 桃園遠百店坐落於市中心，距台鐵站步行 2 分鐘，同時緊鄰機場接軌國際，提供國內外旅人更在地專業的服務。首家時尚科技感店型打造兼具藝術與創意的體驗場景，穿梭光影長廊猶如走入宇宙時光機，俐落銀白色迎賓櫃檯佇立百貨專櫃成為風格奪目的存在。另位於東區創始店「台北仁愛店」也將於今年迎來 2.0 升級店型，以具象化的攝影器材重新定義空間，將攝影元素與體驗流程完美結合，例如攝影鏡頭造型收納櫃、稜鏡視角光影接合等設計巧思，讓每個接觸點成為與體驗者的重要關係連結。
造型、拍照、辦證一站式搞定！最美證件照聯手「太魯閣旅行社」免排隊代收辦證
HOLO+FACE 致力於提供民眾「不只是照相館」的體驗，除了結合妝髮造型、精緻攝影、專業修圖三大服務環節的一站式流程，為實現「最美證件照」應用場景的最後一哩路，品牌聯手「太魯閣旅行社」推出加值代收辦證服務，滿足大量出國旅人輕鬆辦理護照、簽證、台胞證等需求。只要至 HOLO+FACE 官網預約拍攝證件照，當日即可取件，如有辦證需求交給櫃檯協助辦理代收，享受免排隊辦證的繁瑣流程。
新年為自己的形象大升級！開幕首月完成心理測驗即享「多彩肖像照」200元折扣
你是代表紅色的天生好奇寶寶，還是象徵世界和平的綠色代表？色彩心理學中，每種顏色都有獨特語言與魅力象徵，因應不同場合為自己的穿搭、妝容配色，創造耳目一新的形象。HOLO+FACE 全新日韓系「多彩肖像照」上線，不論是生活上的社群頭貼，或是工作需求的形象展現，七大背景色系包辦所有需求與風格喜好。新的一年為自己改頭換面！即日起，藉由一趟宇宙奇幻旅程，探索內在自我性格與吸引力指數，完成心理測驗即可獲得獨一無二的「命定色背景指南」及 200 元多彩肖像照獨家折扣碼。
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