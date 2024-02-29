特企／《Photoroom》聯手《SHOPLINE》帶來AI後製革新

Photoroom 向來以強大的AI背景去除功能在領域中引領潮流，透過這一項技術，用戶能夠輕鬆去除照片背景，並以寫實、自然的方式填充新的背景，使照片更具專業性和獨特性。這種功能不僅節省了大量後製時間，同時也讓每個用戶都能輕鬆實現高水準的照片創作，大幅降低商家在素材製作上的成本。
另一項引人矚目的特色則是 Photoroom 的批量編輯功能，用戶不僅能夠快速地套用模板與後製背景、減省產品上架所需的時間，從而提高了生產效率。相對於傳統的攝影師拍攝及額外雇人修圖的成本，Photoroom 的價格僅需一年新台幣1,290元，說是經濟實惠也不為過，為商家提供高效、經濟兼併的素材製作方案。
對於此次合作， SHOPLINE 台灣總經理葉力維表示：「自擴充功能商店推出以來，SHOPLINE 便積極與不同領域的第三方夥伴合作，借助夥伴強大的專業技術能力，提供店家更多元的應用場景，而 Photoroom 強大的 AI 技術讓商家能夠在產品上架過程中，更快速地創造專業水準的照片，協助品牌大幅提升工作效率。」本次合作意味著台灣的數位行銷、電商的環境迎來一場AI革命——善用工具，就能提高競爭力。
在瞬息萬變的世代中，AI 技術在生活和工作中的應用越來越受到關注。Photoroom 正是趨勢的例證，通過強大的AI技術，讓用戶在日常生活或商業工作中能夠取得更便利的途徑，本次合作不僅是跨國技術與電商的成功結合，更是AI技術在商業領域中的一次創新應用，這項合作將為台灣電商帶來更高效、更便利的產品上架體驗，進一步促進電商發展，讓消費者更輕鬆地獲取所需的商品。
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