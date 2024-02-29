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小S曝許雅鈞戀愛時充滿慾望！婚後態度丕變　家中地位低落

▲小S透露過去熱戀時，老公許雅鈞對自己眼神充滿慾望，非常想征服自己，婚後則變了很多。（圖／翻攝《小姐不熙娣》YT）
▲小S透露過去熱戀時，老公許雅鈞對自己眼神充滿慾望，非常想征服自己，婚後則變了很多。（圖／翻攝《小姐不熙娣》YT）

記者江芷稜／綜合報導

綜藝一姐小S（徐熙娣）2005年與許雅鈞結婚後，育有3個女兒，婚姻相當幸福，她在節目《小姐不熙娣》提到剛戀愛時，老公眼裡只有自己，眼神充滿獸慾，隨時都想佔有另一半，讓她非常害羞，自己也瞬間愛上許雅鈞，不過結婚快20年，彼此關係改變，對視反而變尷尬，勸依依跟納豆結婚要有心理準備。

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▲小S過去跟老公許雅鈞非常恩愛，現在眼神對視反而尷尬。（圖／翻攝小姐不熙娣YT）
▲小S過去跟老公許雅鈞非常恩愛，現在眼神對視反而尷尬。（圖／翻攝《小姐不熙娣》YT）
小S雖抱怨老公愛玩手機裡的象棋遊戲，吵得她睡不著覺，但還是非常寵妻，會親自下廚為愛妻做菜，回憶起當初談戀愛時，老公眼裡只有自己，愛得非常濃烈，「他眼中容不下一粒別的東西，我都想說你幹嘛一直看我，他會說妳真的太可愛了，他就眼裡充滿愛意跟獸慾，然後他想佔有我，懷孕的時候他把我當成太后」，夫妻情趣逗樂許多來賓。

▲小S（左）和老公許雅鈞結婚18年，但近期在談到20歲的遺憾時，直言：「不要別人一跟妳求婚，妳就覺得說『好尷尬喔』就只好答應他。」（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S（左）和老公許雅鈞結婚20年，感情非常恩愛。（圖／翻攝自小S臉書）

結婚將近20年，如今小S老夫老妻對看反而覺得尷尬，只會認真討論家庭的事情，其他時候就希望自己一個人享受自己的世界。3個女兒知名度飆高，小S自認在家中地位最低，還會跟婆婆爭誰的地位最低，「我還是最低，因為我還是要巴結長輩，畢竟她還是長輩啊」

依依聽到小S婚前婚後差異這麼大，坦言內心有點擔心，害怕結婚後納豆不會對自己那麼好，不過男友許願要生3個小孩，依依表示，現在要開始備孕，不然連生3個恐怕要拖到40歲。

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