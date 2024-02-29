前辦公室主任性侵有罪定讞 北市副市長林奕華須連帶賠償123萬
台北市副市長林奕華5年前的立委辦公室主任林廷霖，因涉嫌強制性交女志工，遭連帶求償600萬元。在刑事附帶民事案，高等法院認為，林廷霖雖在性侵前辭職獲准，但仍擔任義工及競選團隊成員並替林奕華助選，林奕華為實質僱用人，今（29）日判她和林男須連帶賠償123萬餘元確定。
記者潘千詩／台北報導
刑事判決指，林廷霖2018年11月9日至2019年4月19日間擔任辦公室主任，與女志工結識後，2019年4月28日晚間，以心情不佳為由，用LINE邀被害女志工、里長、議員助理等人，到復興南路的林奕華服務處飲酒聚餐，林坐在女志工旁，酒後開始對她毛手毛腳；喝至凌晨散會，林將她留下，違反意願將女志工拖進服務處儲物間侵犯。
林事後向女志工下跪道歉，依強制性交罪判處3年10月定讞。
女志工認為，林廷霖害她罹患創傷後壓力症狀而無法工作，而林奕華是林廷霖的雇用人，請求林奕華、林廷霖連帶賠償600萬元。
一審認為，林奕華有疏於監督之責，經計算後判林奕華、林廷霖應連帶賠償200萬餘元。案經上訴，二審仍認為，林奕華應負連帶賠償責任，但對於工作能力損失部分，金額從每月5萬降為3萬元，改判林奕華、林廷霖應連帶賠償123萬餘元。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110