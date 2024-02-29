中市生鮮蔬果去年檢出22件農藥殘留 菠菜與青蔥等葉菜最多
台中市食安處去年抽驗728件生鮮蔬果的殘留，檢驗411類農藥，其中有22件蔬果農藥殘留違規，其中19件違規蔬果來自外縣市（雲林15件、彰化2件、桃園市與屏東縣各1件），這兩年違規蔬菜的前3名依序為小葉菜類（菠菜與青蔥等）、包葉菜類（包心白菜與大芥菜等）、豆菜類（甜豆與菜豆等），根莖類目前未檢出。
記者顏幸如／台中報導
台中市食安處長傅瓊慧說明，源自外縣市的19件違規蔬果，已移送源頭所在地衛生局處辦，另3件因業者無法提出來源證明，依《食安法》處分罰鍰3萬元。在食安處加強管理及輔導下，去年農藥殘留違規率3.02%，較前年5.97%顯著下降。
食安處統計，過去2年農藥殘留不合格案件的供應商，同違規2件以上的業者有15家（其中以雲林縣11家最多），已提供農業單位加強源頭種植農民的施藥管理及上市前監測作業，確保安全蔬果才可進入市面，另也將資料提供給教育局、各團膳業者與食品業者，對於高風險供應商可評估替換。
食安處建議，民眾食用蔬果前可先用水浸泡3分鐘，再用流動的清水沖洗或輕輕刷洗，讓水流帶走殘留農藥；另蒂頭、根部、凹陷等不易清洗的部位，也可先行去除丟棄，降低食用到殘留農藥的風險。最新稽查結果或抽驗報告，可至「食安GIS專區」查詢。