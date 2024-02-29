廣末涼子撇不倫戀情！傳自立門戶、開新IG 曬性感照醞釀復出
日本知名女星廣末涼子去年遭爆料出軌已婚米其林名廚鳥羽周作，目前2人均已離婚。廣末涼子在沉寂8個月後於本月16日宣布離開原經紀公司「FLaMme」並自立門戶「株式會社R‧H」，廣末涼子於「FLaMme」待了26年，日媒揭露廣末涼子因不倫戀支付了一筆高額賠償金給原經紀公司。近期，廣末涼子在新開的IG帳號曬出性感照，似乎醞釀復出的消息引發不少粉絲討論。
記者張一笙／綜合報導
廣末涼子近期開通新的IG帳號，並上傳工作近況，似乎向粉絲們預告著即將重返公眾視野。昨（28）日廣末涼子上傳一張身穿細肩帶上衣的照片，露出性感鎖骨對著鏡頭淺淺地微笑，表情十分性感誘人。
據傳，廣末涼子去年被爆出不倫戀後，所付出的代價十分昂貴，在離婚以後她有4支廣告立刻遭下架，另外還有幾支還在合作中的代言必須支付違約金，上述金額以「億」為單位在計算。同時，廣末涼子還得支付賠償原經紀公司賠償金，難怪她會火急火燎地自創品牌，積極尋求復出之路。
廣末涼子1994年以14歲年紀參加日本P&G廣告海選，一舉拿下冠軍及百萬日圓後獲得拍廣告機會出道。隨後又參與電影《20世紀的鄉愁》海選，在500人當中脫穎而出獲選為女主角。29年來演藝版圖擴展各個領域，不僅參與電影、電視劇演出，還出過專輯開過演唱會，同時也參與舞台劇演出及多支廣告拍攝，堪稱全方位藝人。若非緋聞纏身，廣末涼子將會帶來更多作品給喜歡她的粉絲們。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道