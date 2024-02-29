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2招破解一頁式詐騙！數位部推網路廣告驗證數位簽章、源頭防詐

▲數位部長唐鳳今（29）日說明《電子簽章法》修法重點，並宣布，未來網路廣告上架前，需驗證刊登者的數位簽章。（圖／數位部提供）
▲數位部長唐鳳今（29）日說明《電子簽章法》修法重點，並宣布，未來網路廣告上架前，需驗證刊登者的數位簽章。（圖／數位部提供）

記者李琦瑋／台北報導

行政院會今（29）日通過《電子簽章法》修正草案，除明定電子簽章法律效力外，也能有效處理網路詐騙。數位部長唐鳳說明，「數位簽章」等同於「印鑑證明」，並進一步針對一頁式詐騙廣告，祭出2大招，從源頭防詐，數位部正與經濟部研議，推動網路廣告需驗證數位簽章，未來任何人在Facebook、IG、Line、YouTube等社群平台，刊登廣告前，必須先有數位簽章認證，若發現詐騙情形，則會啟動跨平台聯防。

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數位部表示，現行《電子簽章法》實施以來，逾20年未修正，為因應全球數位轉型趨勢、數位經濟與數位服務快速發展，因而提出《電子簽章法》修正草案，明定電子文件及電子簽章的功能等同實體文件及簽章，確認電子簽章的法律效力。草案經行政院會於今天通過，並函請立法院審議。

數位部指出，電子簽章指的是依附在電子文件上，能透過加密技術和各項簽署記錄等識別簽署者身分、確保文件完整的數位技術，並符合《電子簽章法》的規範，具有法律效力，例如以內政部的自然人憑證（TW FidO）或工商憑證簽署電子文件。

數位部說，若只是單純用手機、平板在電子文件上手寫簽名，或是把簽名存成圖片使用，這樣的簽名可以被輕易偽造，收件人亦無法辨識是否真的是本人簽署，也可能會有和文件分離的風險，因此並不屬於《電子簽章法》所定義的電子簽章。

數位部提到，本次修法除了將促進數位經濟及智慧政府發展，數位部更積極與經濟部研議新增「無實體網路廣告」營業項目，並由數位部主管，未來將推動投資廣告刊登前先驗證數位簽章（電子簽章的一種），預期可有效減少投資詐騙與人頭廣告帳號，打造可信任的數位環境。

唐鳳表示，修法後，電子文件除「電子簽章」外，還多了一個層級「數位簽章」，就像「印鑑證明」一樣，證明是該自然人所蓋的章，在法律上具有「推定」為本人親自簽名或蓋章的效力。

「無實體網路廣告」部分，唐鳳說，以往網路詐騙廣告，都要等到檢舉後才能下架，此此也將源頭防詐，在廣告上架前，就要求Facebook、YouTube、Line等社群平台，需驗證廣告刊登者的數位簽章，讓刊登者為內容負責。主要會有2項好處，一是以後刊登投資詐騙廣告，無法再換另一個帳號、也很難再變出另一個自然人的身份，再犯率應該會大幅減低；二是當該自然人被發現刊登詐騙廣告後，就會啟動聯防通報系統，一次告訴各平台都要下架。

唐鳳表示，該作法已與3個主要網路平台進行意見交換，他們都很樂意配合，但實際上路時間，還是要等立委支持，盼本會期就能順利三讀通過，屆時相關要點跟技術方面會跟著時程走。

唐鳳說，《電子簽章法》修法通過後，將讓電子簽章的法定效力更強，有助於推動相關金融服務，如個人銀行開戶、貸款或是法人應用等；2間公司間的文件也能在網路上完成「用印」，報價單不再需要趕時間互相快遞。

國際應用方面，未來只要雙方的憑證技術互通、安全條件相當，我國法院便可承認電子文件的效力，諸如跨國契約的簽訂、旅外國民的文件往來等，都不需要再經過多次郵寄簽名蓋章，只要線上簽署便可完成，省時又省力。唐鳳舉例，去年國家資通安全研究院與立陶宛簽訂合作備忘錄，便是透過線上簽署，立陶宛方肯認由數位部所簽發的「組織及團體憑證」（miXed organization Certification Authority，XCA），具有完整的法律效力。

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