促進在地觀光商機！高雄港旅運中心首次迎來2艘豪華國際郵輪
高雄港旅運中心於28日，首次迎來馬紹爾群島籍里維拉號(Riviera)及挪威寶石號(Norwegian Jewel)2艘豪華國際郵輪雙靠泊，共搭載超過3000為旅客到高雄港，並與高雄市政府海洋局合作，以原住民迎賓舞蹈表演，熱情迎接外國旅客，且體驗高雄傳統在地文化、美食和風景，以為高雄在地旅遊挹注觀光商機。
記者黃守作／高雄報導
高雄港務分公司總經理王錦榮表示，高雄港旅運中心首次同時迎來馬紹爾群島籍里維拉號(Riviera)首航，及挪威寶石號(Norwegian Jewel)2艘豪華國際郵輪，合計搭載超過3000為旅客到港，其中馬紹爾群島籍的里維拉號郵輪，為第一次到訪高雄港，由義大利船廠建造並經挪威郵輪控股集團(Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.)旗下大洋郵輪(Oceania Cruises)於2012年投入營運，目標小型頂級郵輪市場，提供旅客品酒、音樂會、歌劇，甚至是客製化的烹飪課程、SPA體驗等服務，彷彿置身於海上的渡假村。
王錦榮說，今(113)年高雄港國際郵輪預報達141艘次，其中有8航次國際郵輪首航高雄港旅運中心，包含本次的里維拉號郵輪搭載約1200名歐美旅客，航程由香港出發至日本(石垣島、長崎、熊本、那霸等)、韓國(仁川、濟州、釜山等)，中途並停靠高雄港及基隆港，體驗台灣傳統在地文化、美食和風景，可望為高雄在地旅遊挹注觀光商機。
高雄港務分公司棧埠事業處督導林珮伶並致送首航紀念牌，給馬紹爾群島籍里維拉號(Riviera)郵輪船長，以資紀念。
王錦榮指出，高雄港務分公司與港區CIQS各公務單位及相關業者，為了熱烈迎接旅客，於國定假日期間堅守崗位，提供旅客完善便利的通關服務，並於郵輪到港期間，高雄港務分公司安排文化體驗活動，另與高雄市政府海洋局合作，以原住民迎賓舞蹈表演熱情迎接外國旅客。