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政院拍板！軍公教退休金調漲4％　溯及元旦52萬人受惠

▲行政院人事總處說明軍公教退休金調漲4%，溯及至今年元旦。（圖／行政院提供)
▲行政院人事總處說明軍公教退休金調漲4%，溯及至今年元旦。（圖／行政院提供)

記者陳威叡／台北報導

行政院人事總處今（29）日表示，退休（伍）軍教人員定期退撫（除）給與給付金額，行政院已決定自今年元旦起調整4%，並於今日函請考試院會同核定公告，而本次軍公教受惠總人數約52萬餘人，預估每年政府預算支出64.72億元、退撫基金支出45.27億元，合計約109.99億元。

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人事總處表示，有關國防部、教育部建議自今年1月1日起調整軍教人員定期退撫（除）給與給付金額4%案，經行政院今日函請考試院會同核定公告，本次軍公教受惠總人數約52萬餘人，預估每年政府預算支出64.72億元、退撫基金支出45.27億元，合計約109.99億元。

人事總處指出，依《陸海空軍軍官士官服役條例》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》規定，退休（伍）軍教人員定期退撫（除）給與於「中央主計機關發布消費者物價指數累計成長率達正、負5%時」應予調整，或「至少每4年」應予檢討。符合上述法定條件時，應由軍公教退撫主管機關組成專業評估小組，綜合考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率等3項法定因子後，擬具評估報告或調整方案，報請行政院、考試院會同核定公告。

人事總處說，依據國防部、教育部所擬調整方案指出，軍公教定期退撫（除）給與調整機制，前於2022年7月1日已公告調整2%，依規定消費者物價指數累計成長率應自2022年1月1日起重新起算。由於行政院主計總處2024年發布2022年至2023年消費者物價指數累計成長率已逾5%，符合法定啟動定期退撫（除）給與調整之條件，因此國防部、銓敘部及教育部循法定程序共同成立專業評估小組，並在今年1月23日召開會議，取得軍公教人員或遺族定期退撫（除）給與給付金額之調整幅度，採一致性調整4%之共識，並以2023年12月31日（含當日）以前生效之退撫（除）案件為調整之適用對象，報請行政院會同考試院核定公告，自今年元旦起生效。

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