水墨創作慈善義賣展「龍是為著愛」登場 義賣所得助弱勢學子
「龍（攏）是為著愛」陳秀鳳水墨創作慈善義賣展，即日起至3/31在左營左創生活園區內舉辦，共展出近三年65件作品，包括花鳥昆蟲、水干景觀、生肖節慶等，也將於3/24日舉辦拍賣會，義賣所得將全數捐出幫助弱勢家庭孩子的生活與學業。
記者陳美嘉／高雄報導
陳秀鳳為前高雄市立歷史博物館館長，為了推動慈善公將三年來創作作品安排在左營左創生活園區「三希典藏」及「食不二蔬食餐廳」推出慈善義賣特展，希望透過水墨創作包括大自然花卉的生態與各年生肖節慶畫作與水干景觀創作，讓社會民眾可以欣賞水墨藝術之美。
陳秀鳳指出，除了推廣水墨藝術文化與生活美學，也希望找到熱心公益的有緣人收藏她的作品一起來做慈善公益，義賣所得扣除必要費用將全數捐給社團法人翔鳳慈善關懷協會，幫助更多弱勢學童度過生活困境也能順利完成高中學業。
陳秀鳳現任社團法人翔鳳慈善關懷協會理事長，歷任高雄市前金、新興、前鎮三區區長、高雄市立歷史博物館館長、高雄市文獻委員會主任委員等，由於愛花成痴，喜愛大自然生態，公務生涯退休幾年後即投入水墨畫的學習與創作。
為了協助弱勢家庭肯上進成績優秀的孩子順利完成高中學業，培育國家人才，陳秀鳳所創辦的「翔鳳慈善關懷協會」，今年特別提出「生命樹」清寒優秀學生助學金發放作業辦法，每年預定遴選高中與國中各3位清寒優秀學生提供助學金至完成高中學業，希望為弱勢家庭孩子們帶來溫暖與希望。但逐年補助名額將越來越多，故特別透過此次公益展出希望為作品找到有緣人收藏，也把費用捐給協會作為推動慈善公益的基金，造福更多弱勢孩子與他們的家庭。