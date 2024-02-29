快訊／大谷翔平IG宣布結婚！明天公開「日本女性」對象　球迷哀嚎

大谷翔平唯一告白「10歲童星」蘆田愛菜！兒媳條件限制「2職業」

▲大谷翔平拋出閃婚震撼彈，婚前唯一公開告白10歲「天才童星」蘆田愛菜。（圖／取自社群媒體X）
▲大谷翔平拋出閃婚震撼彈，婚前唯一公開告白10歲「天才童星」蘆田愛菜。（圖／取自社群媒體X）

記者路皓惟/綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平於今（29）日在社群媒體IG拋出結婚震撼彈，僅提到老婆是日本人，並以愛犬「彈額頭」頭像曝光，引發各界的猜測。一直以來，大谷翔平總是宣稱自己是單身，唯一一次公開「告白」的對象是當時僅有10歲的「天才童星」蘆田愛菜，大谷翔平澄清自己不是「蘿莉控」。

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對於曾向蘆田愛菜的告白後被貼上「蘿莉控」標籤，大谷還特別澄清，強調自己只是因為厭倦了不斷被媒體問及感情問題，才會給出那樣的答案。

▲「天才童星」蘆田愛菜兼顧演藝、學業，經常成為網友們關注的對象，漸漸變成國民女兒。（圖／翻攝蘆田愛菜IG）
▲「天才童星」蘆田愛菜兼顧演藝、學業，經常成為網友們關注的對象，漸漸變成國民女兒。（圖／翻攝蘆田愛菜IG）
事實上，大谷翔平並不是沒有透露自己理想伴侶的條件，大谷表示：「年齡對他來說不是重點，而是希望對方是一個清純，且不花俏的普通女孩子。」而2021年11月被問及何時結婚時，當時大谷翔平表示還太早，時隔3年，大谷突然宣布結婚消息，令外界大感意外。

儘管大谷與多位主播和女模有過緋聞，包括久慈曉子、加藤綾子、市野瀬瞳、朝比奈彩、田中美奈實及中條彩未等，但這些傳聞最終都未有進一步發展。

日本媒體曾報導，大谷翔平父母過往就開出兒媳條件，雙親表示，大谷翔平不能娶女演員或女主播，而且考慮到優生學的問題，運動員可能是最佳人選。

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