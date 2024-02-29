特企／林率智台北個展《Midnight》　帶來療癒心靈藝術之旅

本次台北個展《Midnight》以「午夜」為主題，象徵生活中充滿不可預測的變數，就像黑暗夜晚帶來恐懼和焦慮一樣。然而，作品中的微小光芒和當下的小確幸，宛如浩瀚宇宙中的星光或是陪伴漫長黑夜的夜燈，能給人以慰藉。畫中兔子是林率智作品的特色之一，其既具備孩子般的純真眼神，又有敏感、獨立和固執的鮮明性格，象徵著每個人內心世界與現實之間的衝突與和諧，每幅畫中的兔子兔子透過雙眼觀察世界，建構自己的獨特世界觀，呈現出每個人在努力維護內心平衡的形象。
《Midnight》將展出成森林與房子兩大系列，森林系列著重於相同顏色搭配的深入研究，呈現豐富的色彩變化，植物在畫中象徵情感和記憶，而顏色的選擇則取決於創作時的情緒，如藍色代表平靜，而黃色則給人舒緩的感覺，不同的色彩搭配使每幅畫所傳遞的情感氛圍也大不相同。房子系列以日常生活為靈感，兔子在自己建造的家中專注地生活，象徵「家」是表達自己、休息、體驗各種情感並鞏固自我意識的區域。作品中也有眾多細節值得細品，例如: 記事本代表學習，兔子製作的水果蜜餞象徵著時間從過去到未來的流動，打開的窗戶寓意連結內在自我與外在世界的通道。《Midnight》的兩個系列雖然風格迥異，但透過「夜」這個共同主題連結在一起，形成一個豐富多彩的世界。
林率智表示很開心有機會在台北舉辦個展，希望觀眾能在作品中感受到生活的黑暗與光明。每個人內心都有暗藏的黑暗面，但即便在黑暗中，也會存在著一些小小的、快樂的回憶。觀賞這些畫作時，或許能夠重新審視自己的生活，尋找身邊的小快樂。更多資訊請參考官網。
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