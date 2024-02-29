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特企／林率智台北個展《Midnight》　帶來療癒心靈藝術之旅

▲台北個展《Midnight》以「午夜」為主題。（圖／品牌提供）
▲台北個展《Midnight》以「午夜」為主題。（圖／品牌提供）

本報訊

美寓藝術文旅Meistay Art Boutique Gallery因多年來致力於推廣藝術與日常生活融合的人文美學深受藝術藏家們注目，該畫廊同時與世界各地的新興藝術家多次合作，旨在為台灣民眾提供親身感受這些藝術品所敘述精彩故事的機會。3月1日 (五) - 3月31日 (日) 將攜手韓國人氣夢幻藝術家-林率智合作首次台北個展《Midnight》，期待為台灣民眾帶來一場療癒心靈的藝術之旅。

本次台北個展《Midnight》以「午夜」為主題，象徵生活中充滿不可預測的變數，就像黑暗夜晚帶來恐懼和焦慮一樣。然而，作品中的微小光芒和當下的小確幸，宛如浩瀚宇宙中的星光或是陪伴漫長黑夜的夜燈，能給人以慰藉。畫中兔子是林率智作品的特色之一，其既具備孩子般的純真眼神，又有敏感、獨立和固執的鮮明性格，象徵著每個人內心世界與現實之間的衝突與和諧，每幅畫中的兔子兔子透過雙眼觀察世界，建構自己的獨特世界觀，呈現出每個人在努力維護內心平衡的形象。

《Midnight》將展出成森林與房子兩大系列，森林系列著重於相同顏色搭配的深入研究，呈現豐富的色彩變化，植物在畫中象徵情感和記憶，而顏色的選擇則取決於創作時的情緒，如藍色代表平靜，而黃色則給人舒緩的感覺，不同的色彩搭配使每幅畫所傳遞的情感氛圍也大不相同。房子系列以日常生活為靈感，兔子在自己建造的家中專注地生活，象徵「家」是表達自己、休息、體驗各種情感並鞏固自我意識的區域。作品中也有眾多細節值得細品，例如: 記事本代表學習，兔子製作的水果蜜餞象徵著時間從過去到未來的流動，打開的窗戶寓意連結內在自我與外在世界的通道。《Midnight》的兩個系列雖然風格迥異，但透過「夜」這個共同主題連結在一起，形成一個豐富多彩的世界。

林率智表示很開心有機會在台北舉辦個展，希望觀眾能在作品中感受到生活的黑暗與光明。每個人內心都有暗藏的黑暗面，但即便在黑暗中，也會存在著一些小小的、快樂的回憶。觀賞這些畫作時，或許能夠重新審視自己的生活，尋找身邊的小快樂。更多資訊請參考官網

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