快對身分證！森森燒肉「3、6、1、7」中兩碼8折 免千元吃A5和牛
發源自台中的森森燒肉，被網友們票選為台中必吃4大燒烤店，還曾被Yahoo奇摩選入「2023年度10大熱門餐廳」關鍵字搜尋排行榜，更被Dcard網友稱讚是內行老饕必吃且高CP值的燒肉名店，迄今全台共6家分店，3月1日~4月30日與Outdoorbase露營用品與蟬說-豪華露營雙品牌合作，聯名舉辦「燒肉玩樂祭，森森露營趣」優惠，對中身份證數字「3、6、1、7」，中兩碼全桌8折，中一碼9折。另外，王品集團旗下「藝奇和牛岩板燒 日本料理」則推出3月15日前帶著情人或閨密前往「藝奇和牛岩板燒 日本料理」消費兩客指定套餐，就招待「和牛刺身佐櫻花漬」。
記者葉盛耀/綜合報導
森森燒肉分店位於台中、桃園與新竹，菜色主打燒肉套餐與單點模式，餐點精心設計五大豐盛餐區，包含沙拉水果、甜點櫃、熟食區、飲品區與冰淇淋區等，店內嚴選高品質的肉品，其中2.0全新型態店更打創全台唯一「五星級精緻Buffet」，甜點標榜更媲美星級飯店Buffet，一次提供10種以上甜點，包含法式甜點馬卡龍、法式塔、閃電泡芙、可麗露、瑪德蓮與烤布蕾等，人氣焦糖烤布蕾出餐時更現場炙燒。
森森燒肉還有一亮點，即是日本A5和牛套餐不用千元就能吃到，日本A5和牛雙人燒肉套餐含五星Buffet只要1980元，品項包含：日本A5霜雨和牛、果香壺漬牛小排、霜降松坂豚、霜降牛小排與鹽醬／紐奧良／羅勒雞肉等，其中A5和牛提供薄切與角切兩種切法。
森森燒肉於3月1日~4月30日，與Outdoorbase露營用品與蟬說-豪華露營雙品牌合作，聯名舉辦「燒肉玩樂祭，森森露營趣」優惠活動，出示身份證/健保卡等證件對中數字3、6、1、7（森森露營趣），對中兩碼享全桌8折，中一碼9折，訂位時需主動告知參加此活動即享指定優惠。另外，活動期間會員或新會員至全台門店消費，還有機會抽中市價3萬7800元的Outdoorbase露營帳蓬，與市價1萬2100元的蟬說-豪華露營一泊二食雙人住宿券。
至於王品集團旗下「藝奇和牛岩板燒 日本料理」與「Oh my!原燒」，則因應3月14日白色情人節推優惠，3月15日前帶著情人或閨密前往「藝奇和牛岩板燒 日本料理」消費兩客指定套餐，就招待「和牛刺身佐櫻花漬」。
「Oh my!原燒」與型男大主廚攜手推出「櫻的祭典 雙人套餐」，即日起至3月31日限定銷售，浪漫套餐價2,398元（10%服務費另計）。另外，即日起至4月30日到「初瓦韓式料理」，秀出貓咪相關裝飾或照片，則桌桌招待「粉紅限定版 Ki唷搭奶凍喵喵」。