麻疹危機在即？「空氣就能傳」超容易群聚　19年曾釀世界疫情

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麻疹是目前已知最具有傳染力的疾病之一，可以經由空氣、飛沫、或病人口鼻分泌物、咽喉分泌物等接觸傳染，尤其好發於冬末及春季，潛伏期約7到8天，接著進入4天的前驅期，主要症狀包括流鼻水、咳嗽、發高燒，以及結膜炎、柯氏斑等，再來就是4到8天的出疹期，約5到10％的患者會產生併發症，包括中耳炎、肺炎與腦炎等。
羅一鈞指出，麻疹的可怕之處在於通過空氣就能傳播，稍不注意就有可能讓疫情快速擴散，而疫苗是疫苗是最有效的預防方式。根據疾管署的公開資料，在麻疹疫苗普及前，每年估計有1億個病例、造成600萬人死亡，但1963年廣泛使用疫苗後，病例已經減少了99%，但每年卻仍有3000萬名病例、50萬人死亡，且大多分布於非洲。
然而，羅一鈞提到，即使有疫苗防範，台灣仍在2009、2019年有過一波麻疹疫情。據疾管署統計，2019年累計139例麻疹病例，共造成19起群聚，其中82例為國內感染、59例為接觸者，57例為境外移入病例，也是台灣數十年來的疫情高峰，當年度疫苗接種需求大增、疾管署更為此啟動調度措施。
當年度除台灣不斷爆發群聚事件，世界各國也紛紛傳出疫情，世界衛生組織（WHO）指出，2019年全球麻疹病例達到約87萬、創下1996年以來的新高，並導致約21萬人因此死亡，且WHO的會員國都出現疫情大增的情況，與台灣鄰近的中國、日本、韓國、東南亞地區等都苦於對抗疫情。
羅一鈞指出，為避免再度出現2019年麻疹個案增加、出現多起群聚事件的情況，民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史，且接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。
此外，羅一鈞提醒，民眾應避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩等個人衛生行為，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史。