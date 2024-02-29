國會戰國時代！韓國瑜網路聲量「霸榜」　黃國昌居次輸一倍

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時間回到2月1日新立法院報到，國民黨立委韓國瑜、江啟臣當選正副院長，三黨各自迎來聲量高峰，但綠白卻在立院龍頭選舉後，因「電話門」爭議開始互撕，彼此攻防砲火激烈。2月5日，韓國瑜首度主持朝野協商，拍板立院在20日開議，然而卻發生小插曲，民眾黨立委陳昭姿不滿先前正副院長投票淪為廢票，當場開嗆民進黨立院黨團總召柯建銘，意外成為協商過程外的媒體焦點。
此外在開議前的過渡期間，立法院各黨團就食安議題交鋒數日。韓國瑜19日召開朝野協商，藍綠白皆贊成邀請陳建仁就台灣食安問題檢討進行專案報告，但民眾黨團堅持以「加開院會」方式處理，總召黃國昌因時程問題不願在結論上簽字，導致協商破局，此舉引來藍綠砲轟「作秀」、「太矯情」，並掀起各自支持者的護航和批評。
2月20日，立法院新會期開議首日，國民黨搶佔議場，杯葛陳建仁進行施政報告，期間民進黨立委黃捷為了搶奪藍營自備的麥克風，與國民黨立委徐巧芯爆發衝突，引發藍綠兩陣營互罵叫囂，讓院會一度陷入混亂，這場對峙也讓兩黨在議會的聲量和關注度再度攀升。22日立法院朝野協商達成共識，敲定陳建仁23日進行食安專案報告，不少立委的質詢處女秀也在此登場，引起廣泛討論。
進一步觀察三黨各自立委的個別表現，國民黨由韓國瑜以26.7萬則聲量一枝獨秀，重砲級戰將徐巧芯12.1萬位居第二。隨著新會期開始，政治攻防圍繞在立法院，身為國會龍頭的韓國瑜自然成為鎂光燈焦點，而在幾次朝野協商中，他展現了調和鼎鼐的功力，也意外獲得不少支持。
至於以堅強空戰實力打出知名度的徐巧芯，除了自身擅長創造話題外，在立法院的首次質詢更是引人注目，其高分貝的嗆辣發言再次博得版面，不過也正因其多次打斷對話和質詢風格惹議，遭網友酸「巧芯示範小學生質詢院士」、「潑婦罵街」。
團體聲量居首的民進黨，個別立委的成績卻未有突出表現，反而呈現相對均衡的戰力團隊，其中由新科立委黃捷以5.7萬則聲量脫穎而出，與聲量達到5.6萬則的「萬年總召」柯建銘的表現相差無幾。黃捷的亮麗外型、年輕、不畏戰的態度，讓她擁有他人望塵莫及的高人氣，加上她近日在立院中積極與國民黨團對抗，表現令人矚目，被視為新一代國會女戰神，引發外界對她日後表現的期待。
而帶領民進黨團的領頭羊柯建銘，不僅掌握話語權，同時在朝野協商中貫徹立場，守住底線，與民眾黨的交涉中更展現強硬態度，數次與黃國昌上演激烈交鋒，包括直言不諱地批評黃國昌不懂議事規則、喊話民眾黨別再做戲太矯情了等犀利發言，皆引起輿論發酵。
由「雙黃」領銜的民眾黨團，總召黃國昌以13.7萬拔得頭銜，其次是副總召黃珊珊有超過6.2萬則聲量，兩人已成黨內新天王，其餘立委相對缺乏話題性。從網路數據可見，民眾黨戰力明顯集中在黃國昌一人身上，特別是在迎來新的會期之際，黃國昌用「加開院會」以小搏大的方式，成功搶盡光芒，其聲量也確實達到「一個抵五個」的效果，成為整個民眾黨團的亮眼焦點。
然而外界期待有「戰神」稱號的黃國昌在國會能有驚人表現，但他近期卻是狀況連連，不但提早開議遭藍綠否決，政黨協商繞了一圈又變成接受民進黨主張，這種試圖極大化聲量、大做文章的行徑，也導致他雖然有高聲量，但卻伴隨著不少負面評價，遭網友抨擊「立院成了黃國昌的表演舞台」。
《榮泰創數據》表示，整體而言，藍綠兩大黨團體戰力的成績勢均力敵，不論是在資源配置或議題操作上都佔有優勢，足以在空戰領域中搶得先機。隨著各陣營積極備戰委員會召委選舉及重點法案的推進，透過各黨立委的個人表現，可以看出誰是黨內實力突出的戰將，未來能夠在議題發揮上有能見度較高的舞台空間。然而，若只想依靠聲量或噴政治口水，恐怕難以贏得民眾的支持與認同，而民眾黨也應思考如何構思政策論述，發揮議題擴散的能力，以維持聲量的穩定，避免被邊緣化或過度依賴於個別人物。