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櫻飛雪勝十里桃花！武陵櫻花季今結束　遊客赴27公里外「牽姻緣」

▲福壽山千櫻園有「牽姻緣」的諧音，情人置身其間浪漫加倍。（圖／翻攝福壽山農場粉專，2024.02.29）
▲福壽山千櫻園有「牽姻緣」的諧音，情人置身其間浪漫加倍。（圖／翻攝福壽山農場粉專，2024.02.29）

記者顏幸如／台中報導

為期3周的武陵農場櫻花季今天劃下句點，主力櫻花紅粉佳人、昭和櫻已逐漸掉花。上山賞櫻的民眾發現，距離武陵只有27公里的千櫻園，粉色富士櫻、昭和櫻正爆開，不只有「牽姻緣」的寓意，空拍場景更神似陸劇「三生三世十里桃花」的場景。場方表示，千櫻園是全台唯一能拍到與白頭雪山同框的賞櫻景點，目前的櫻花季可望綻放到3月底4月初。

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▲霧中鳥瞰千櫻園（上），有如陸劇「三生三世十里桃花」的場景（下）。（圖／翻攝福壽山農場粉專、劇照，2024.02.29）
▲鳥瞰千櫻園（上），有如陸劇「三生三世十里桃花」的場景（下）。（圖／翻攝福壽山農場粉專、劇照，2024.02.29）
被譽為「櫻花博物館」的武陵農場擁有豐富自然景觀，栽種2萬多株近20種櫻花樹，主力品種紅粉佳人比台灣其他地區的櫻花早開，武陵農場櫻花季也一直是全國賞櫻網路聲量討論度的冠軍。

今年櫻花季從2月8日到今（29）日結束，接下來霧社櫻、琉球緋寒櫻、墨染櫻、千島櫻、鬱金櫻、普賢象櫻、松月櫻、菊櫻等品種陸續登場，但場面不如紅粉佳人壯觀。農場表示，3月中上旬有桃花，4月份還有紫藤、白藤、蘋果花、梨花等水果花，清明連假前春遊賞桃花最是時候。

▲遊客穿著和服在千櫻園林間拍照，像是一秒穿越到日本。（圖／翻攝福壽山農場粉專、劇照，2024.02.29）
▲遊客穿著和服在千櫻園林間拍照，像是一秒穿越到日本。（圖／翻攝福壽山農場粉專、劇照，2024.02.29）
近來武陵櫻花季進入尾聲，代之而起的，是最近的知名景點福壽山農場千櫻園。網友指出，無論從台北或台中出發，武陵、福壽山的共同特點就是「路程很遠」，但兩地同在台中市和平區、相距27公里，只要遊玩一景點，再開一小時的車就可到達另一個景點，也有小公車行駛其間，加上兩處櫻花林的品種不一樣，花期稍有錯開，兩處順遊，剛好體驗「花開花落終有時」的詩意。

千櫻園佔地8公頃，種植約6000株櫻花，1、2月有緋寒櫻、昭和櫻、富士櫻；3、4月有大島櫻、鬱金櫻及葉櫻、菊櫻、御衣黃櫻，不同時節依序綻放。遊客抬頭能欣賞深淺不一的漸層粉嫩花海。日前福壽山農場小編貼出「千櫻園」空拍照，網友大呼「根本是台版『三生三世十里桃花』！」小編不忘誘惑大家「想知道被滿滿的粉紅櫻花包圍，是怎樣的感受嗎？」

▲霧中的千櫻園有種迷濛的美。（圖／翻攝福壽山農場粉專、劇照，2024.02.29）
▲起霧時，千櫻園有種迷濛的美。（圖／翻攝福壽山農場粉專，2024.02.29）
▲千櫻園中許願牆，在滿眼粉紅的世界，讓情人互許終身。（圖／翻攝福壽山農場粉專，2024.02.29）
▲千櫻園設有許願牆，在滿眼粉紅的浪漫世界，讓情人互許終身。（圖／翻攝福壽山農場粉專，2024.02.29）
福壽山千櫻園有「牽姻緣」的諧音，園內設有幾處LOVE字樣的休憩涼亭搭配粉嫩櫻花，浪漫氣氛加倍。有網友認為，福壽山農場比武陵農場更好拍，因為武陵農場的櫻花很高大，其實不是那麼好拍，千櫻園5年前才正式開放，樹比較矮，遊客即使技術差也可以拍得很漂亮。

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