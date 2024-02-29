櫻飛雪勝十里桃花！武陵櫻花季今結束　遊客赴27公里外「牽姻緣」

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今年櫻花季從2月8日到今（29）日結束，接下來霧社櫻、琉球緋寒櫻、墨染櫻、千島櫻、鬱金櫻、普賢象櫻、松月櫻、菊櫻等品種陸續登場，但場面不如紅粉佳人壯觀。農場表示，3月中上旬有桃花，4月份還有紫藤、白藤、蘋果花、梨花等水果花，清明連假前春遊賞桃花最是時候。
近來武陵櫻花季進入尾聲，代之而起的，是最近的知名景點福壽山農場千櫻園。網友指出，無論從台北或台中出發，武陵、福壽山的共同特點就是「路程很遠」，但兩地同在台中市和平區、相距27公里，只要遊玩一景點，再開一小時的車就可到達另一個景點，也有小公車行駛其間，加上兩處櫻花林的品種不一樣，花期稍有錯開，兩處順遊，剛好體驗「花開花落終有時」的詩意。
千櫻園佔地8公頃，種植約6000株櫻花，1、2月有緋寒櫻、昭和櫻、富士櫻；3、4月有大島櫻、鬱金櫻及葉櫻、菊櫻、御衣黃櫻，不同時節依序綻放。遊客抬頭能欣賞深淺不一的漸層粉嫩花海。日前福壽山農場小編貼出「千櫻園」空拍照，網友大呼「根本是台版『三生三世十里桃花』！」小編不忘誘惑大家「想知道被滿滿的粉紅櫻花包圍，是怎樣的感受嗎？」
福壽山千櫻園有「牽姻緣」的諧音，園內設有幾處LOVE字樣的休憩涼亭搭配粉嫩櫻花，浪漫氣氛加倍。有網友認為，福壽山農場比武陵農場更好拍，因為武陵農場的櫻花很高大，其實不是那麼好拍，千櫻園5年前才正式開放，樹比較矮，遊客即使技術差也可以拍得很漂亮。