籃球／台灣還在「媽媽10元」好哀傷　劉錚無奈發文：內心五味雜陳

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最後劉錚也提到輸球當日被當地記者詢問，「你們怎麼了？發生了什麼事」。劉錚坦言內心五味雜陳。
劉錚IG完整發文：
這趟回來參加中華隊，沒有想過，造成了這麼大的一個風波，因為這些事情在我們運動員之間，其實早已不是新鮮的話題，事後，確實也收到很多的訊息關心以及感謝，我其實沒有任何不好的立場及想法，只是想讓我們運動員能夠回歸到我們的專業上，心無旁騖認真的準備比賽，這才真正是我們的領域。
說實話，去外面參加了這麼多的國際賽事，也偶爾會跟其他國家的運動員交流，我們真的還有很多地方需要改進和進步，不要總是跟別人比較那些不好的，我們什麼能力，可以去學習別人不好的，總是要比下有餘，我們要怎麼更好啊，別人已經在世界賽場上準備大幹一場了，我們還在媽媽10塊，去年整個暑假真的算是集訓比較久的時間了，3個月吧好像？！
好不容易大家都漸漸熟悉，結果今年直接全部換一批，又得重新幫助他們磨合體系跟默契⋯麻煩制度規章定好，讓大家可以更明確的知道該怎麼幫助這支球隊，中華隊需要大家的團結！！
btw 打了這麼久的中華隊 那天菲律賓賽後被一個當地記者問了這麼一句：我們以為這是一場很有競爭力的比賽，你們怎麼了？發生了什麼事（帶著笑容詢問）那個氛圍那個畫面，你們自己在心裡試著想想看吧，在客場被慘電 還要被問這樣的一個問題，聽了真的心裡五味雜陳。 我只能說（希望10年後我還能繼續披著這件球衣到你們主場比賽）就這樣。