地區醫院喊藥品採購困難！健保署3月中開會 王必勝曝討論重點
三班護病比即將在3月1日上路，但針對各級醫院提供的津貼額度不同，台灣社區醫院協會今（29）日與衛福部長薛瑞元會面，希望爭取齊頭平等。衛福部次長王必勝於會後表示，地區醫院代表於會中提到，經過健保藥價調整後，未來藥品採購會出現困難，衛福部健保署也規劃在3月中進一步召開會議，了解地區醫院的情況。
記者林志怡／台北報導
健保署日前宣布自4月起調整藥價，預計減少健保支出約55.3億元，涉及藥品包括心臟血管藥品、神經系統藥品及全身性抗感染劑等，就健保藥品整體來看，其中4551項調降、17項調升、9500項不調整，希望淘汰老藥，並用於挹注於新藥、新科技。
然而，健保核價完成後，藥廠和醫院在實際交易過程中，仍會就此進行議價。王必勝指出，在這樣的商業模式下，採購量大的單位就有更大的議價空間，也有能力與廠商進行討論，相較之下地區醫院在採購就比較沒有這麼多優勢，今天與地區醫院討論時，地區醫院有提到這方面的困難。
王必勝說，由於地區醫院提到這方面需要協助，但地區醫院樣態眾多，有專科、離島、偏鄉等不同性質，各自遇到的情況也不同，無法在稍早的會議中直接討論完備，健保署預計在3月中對此召開會議，先了解地區醫院的實際困難與相關樣態，再來思考該如何解決與提供協助。
此外，針對藥價的部分，王必勝指出，各層級醫院會遇到的問題都不太一樣，目前還沒有接到醫學中心、診所等反應採購相關問題。