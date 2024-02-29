別管大谷翔平了！德德帥照10連發　憂鬱眼神擊中少女心

▲德德初試啼聲就懂得對鏡頭放電。（圖／翻攝自gimmyfoto IG）

▲德德的大眼睛看起來頗為深情。（圖／翻攝自gimmyfoto IG）

▲德德在凱渥受訓過半年，卻對於演藝圈企圖心不大。（圖／翻攝自gimmyfoto IG）

▲德德覺得拍照很有趣，也會問攝影每個肢體動作的差異。（圖／翻攝自gimmyfoto IG）

▲德德拍照獲得好評，爸爸鄭運鵬也覺得驕傲。（圖／翻攝自gimmyfoto IG）

▲德德眼神相當勾人。（圖／翻攝自gimmyfoto IG）

▲德德很有表現力，粉絲紛紛敲碗寫真書。（圖／翻攝自gimmyfoto IG）

德德先前曾經到凱渥集團旗下的演藝公司培訓，學過半年舞蹈，似乎對演藝圈有興趣，還受邀參加綜藝節目《原子少年 》的初選，經過首輪嘗試後，他發覺自己興趣不大，沒有再邁入下一個階段，目前專心唸書，還沒打算當藝人。不過，專業攝影師帳號gimmyfoto邀請他拍攝一系列照片，評價非常不錯，攝影師說，對於第一次拍攝的德德來說，表現力相當令人驚豔，理解力也很好，會好奇發問每個動作，並聽從指示做出專業表現，他自己也樂在其中，覺得挺好玩的。攝影師說，很難得遇到這麼純粹的人，也許就像是一張白紙，才能表現出這麼純粹的樣子。鄭運鵬也向攝影師自我推薦，既然拍兒子這麼好看，拍爸爸也可以，逗樂不少粉絲。德德雖然沒有太大肢體動作，但簡單幾個眼神就有濃厚憂鬱感，讓網友直呼「我沒了」、「我又缺德了」、「寫真書預購連結到底在哪裡？」拚命敲碗德德快點出道！