蒲亭國情咨文警告核戰恐爆發：若西方國家派兵到烏克蘭將引發風險

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蒲亭接著提到法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前曾提出北約成員國派兵至烏克蘭的想法，強調西方國家必須了解，「我們也擁有可以擊中其領土上目標的武器，這一切將非常危險，核武器的使用可能會導致文明毀滅的衝突，他們難道不明白嗎？」蒲亭還稱讚俄羅斯擁有高度現代化的核武庫，是世界上規模最大的核武擁有國。
馬克宏的提議事實上已經遭到美國、英國、德國以及其他北約盟邦的表態拒絕，不過基輔則對馬克宏的建議表達歡迎。蒲亭表示，別忘了拿破崙以及希特勒，過去那些試圖入侵俄羅斯的國家領導人都遭遇失敗的下場。蒲亭強調，如今的西方國家的政客們已經忘記戰爭意味著什麼，「他們認為戰爭是一部卡通片」。
蒲亭已經多次警告西方國家直接介入俄烏戰爭的風險，包括上週搭乘一款據悉能攜帶核彈頭的「Tu-160M」戰略轟炸機，從莫斯科以東720公里的喀山飛機製造廠出發，進行了約30分鐘的飛行。
蒲亭也提到了與烏克蘭的戰爭，稱俄羅斯軍隊在戰場上掌握了主動權，正在多個地方推進。蒲亭另外駁斥了俄羅斯會出兵攻擊其他北約國家的說法，稱自己無意與西方國家進行軍備競賽，因為這樣一來會耗費太多預算，「我們的任務是發展國防工業綜合體，以提高國家的科學、技術和工業潛力」。
蒲亭也反駁了之前美國媒體稱莫斯科正在發展太空核武的消息，稱這種毫無根據的指控是一種策略，「在美國總統選舉前夕，他們只是想向其公民以及其他人表明他們『仍然統治著世界』」。