快訊／大谷翔平IG宣布結婚！明天公開「日本女性」對象　球迷哀嚎

大谷翔平結婚消息太震驚！美國女球迷崩潰喊：「想要自我了結」

▲大谷翔平結婚消息太震驚！美國女球迷激動。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平結婚消息太震驚！美國女球迷激動。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職棒大聯盟道奇隊好手大谷翔平，在今（29）日宣布結婚喜訊，不少球迷聞之色變，不論男女都很驚訝，尤其女球迷最激動，不但有女球迷崩潰痛哭，還有美國女球迷揚言要尋短，這或許也讓大谷翔平始料未及，而大谷預計明天公開新對象，也是唯一的對象。

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大谷翔平在棒球界是獨一無二的存在，很少人把大谷視為一般的球員，因為他太特別，不但是美國職棒百年來投打二刀流都很出色的球員，更重要的是，他的個性、人品，以及態度，都是不少棒球迷的楷模。

栗山英樹監督保護大谷

大谷在日職時期，才是剛剛高中畢業的球員，但當時火腿隊祭出「禁止前往風月場所」的禁令，北海道有名的「薄野」風俗地區，大谷可是一步都不能踏進去。栗山英樹監督，知道大谷是不可多得的球員，也對他相當保護。

當然大谷也不是沒有緋聞，但他都一一澄清，並且一笑置之，因此也有球迷把他「幻想」成另一半的對象，甚至「神化」大谷的一舉一動。

▲大谷翔平在日職打拚，被下達禁止出入風月場所的禁令。（圖／取材自太平洋聯盟TV）
▲大谷翔平在日職打拚，被下達禁止出入風月場所的禁令。（圖／取材自太平洋聯盟TV）
大谷結婚消息讓球迷崩潰

不少球迷得知消息，由於美國是半夜，紛紛掉淚，甚至崩潰找其他人訴苦，一位美國女網友甚至揚言要結束生命，但這只是少數案例，大多數還是以祝福代替悲傷的情緒。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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當然，不少球迷也開始製作有趣的惡搞影片，上面寫上「得知大谷結婚的訊息時的反應」，再搭配上幾張崩潰的動態圖片，就成為最佳的心情寫照。

也很多人Tag Ben Verlander（球評），因為他是大谷翔平超級死忠鐵粉，蠻想知道他的表情、反應跟態度。

大谷翔平宣布結婚的消息，已經是「國際性」新聞，部分球迷高喊「新娘不是我」的當下，也期待未來看到「大谷老婆」真面目會是如何？

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