大谷翔平結婚消息太震驚！美國女球迷崩潰喊：「想要自我了結」

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栗山英樹監督保護大谷
大谷在日職時期，才是剛剛高中畢業的球員，但當時火腿隊祭出「禁止前往風月場所」的禁令，北海道有名的「薄野」風俗地區，大谷可是一步都不能踏進去。栗山英樹監督，知道大谷是不可多得的球員，也對他相當保護。
當然大谷也不是沒有緋聞，但他都一一澄清，並且一笑置之，因此也有球迷把他「幻想」成另一半的對象，甚至「神化」大谷的一舉一動。
大谷結婚消息讓球迷崩潰
不少球迷得知消息，由於美國是半夜，紛紛掉淚，甚至崩潰找其他人訴苦，一位美國女網友甚至揚言要結束生命，但這只是少數案例，大多數還是以祝福代替悲傷的情緒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
當然，不少球迷也開始製作有趣的惡搞影片，上面寫上「得知大谷結婚的訊息時的反應」，再搭配上幾張崩潰的動態圖片，就成為最佳的心情寫照。
也很多人Tag Ben Verlander（球評），因為他是大谷翔平超級死忠鐵粉，蠻想知道他的表情、反應跟態度。
大谷翔平宣布結婚的消息，已經是「國際性」新聞，部分球迷高喊「新娘不是我」的當下，也期待未來看到「大谷老婆」真面目會是如何？
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