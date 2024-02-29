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學測填志願！18學群「企業最愛大學」一表看懂　世新唯一私校奪冠

▲世新大學獲104人力銀行《大學品牌力》評比為大眾傳播學群第1名。（圖／世新大學提供）
▲世新大學獲104人力銀行《大學品牌力》評比為大眾傳播學群第1名。（圖／世新大學提供）

記者李琦瑋／台北報導

學測成績公布，12萬名考生該如何選大學？104人力銀行今（29）日發布《大學品牌力》報告，除了用10指標評比百校，公布總排名，也公布18學群前3名大學排行榜，其中理工類學群仍由台大、成大、等頂大霸榜，特別的是，大眾傳播學群由世新大學居首，成為各大學群裡，唯一奪冠的私校。

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104人力銀行用10大指標，知名度、職務能力、未來能力、產學力、學群力、性格優勢、校友薪資、國際力、研發力、論文力評比國內120所大學。

總排名以成大居首，前10名依序還有陽交大、台大、清大、台科大、政大、北科大、中央大學、輔大、中山大學，輔大是唯一進榜前10名的私校。

▲大學品牌力18學群TOP 3大學。（圖／104人力銀行提供）
▲大學品牌力18學群TOP 3大學。（圖／104人力銀行提供）
18學群表現，則由頂大霸榜工程、資訊、數理化、生命科學學群，建築與設計、社會與心理、法政、財經、大眾傳播學群，商管文組私校靠特色突圍。

台大在文史哲學群、外語學群、生命科學學群、生物資源學群、地球與環境學群、社會與心理學群、財經學群、資訊學群、管理學群、數理化學群、醫藥衛生學群等11個學群稱霸。

成大在工程學群、建築與設計學群2個學群奪冠；法政學群由政大拿下首位；教育學群冠軍為台師大；遊憩與運動學群第一名是台體大；藝術學群則由台藝大稱王；大眾傳播學群由世新大學摘金，是唯一奪冠的私校。

世新大學表示，近年該校除了建置「LVS智能攝製基地」與跨媒介的「影音播客直播間」外，還陸續啟用影音播控室、專業錄音暨剪輯室，同時購置大批全片幅單眼相機、可攜式Podcast錄音設備套組、全片幅數位電影機，以及高階燈具等器材設備。並積極推動AI融入課程，1學期新增調整26門創新課程，例如新聞系「AI與媒體產業」、資傳系「生成式AI與商模創新」、英語系「西方文學AIPRM劇本創作」，盼讓學生擁有生成式AI的專業技能和AI即戰力。

若不分學校體系，18學群哪間學校在企業心目中最具品牌力？104人力銀行職涯教育長王榮春表示，工程、資通訊、數理化、生命科學等理工類學群頂大霸榜，地球與環境中央TOP 2擁有全台唯一地科院，生物資源學群中興生科院有3個研究（發）中心全台少見，靠獨特性突圍。

王榮春說，大眾傳播、建築與設計、法政、財經、等商管社科文組學群私校有優勢，世新以傳播立校、實踐擁有全台第一個服裝設計系，東吳在財經、法律業界人脈豐，靠傳統好口碑受青睞。

王榮春分析，企業評「大學品牌力」，學校知名度影響輕微，僅排第8，校友薪資排第10，薪資是品牌力的綜合結果之一，並非影響品牌力的原因，建議考生填志願重視興趣與分數，選對大學開心讀。

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