獨家／不只中信兄弟！統一獅啦啦隊傳找「2日本女孩」助陣線索曝

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日前，統一獅的球迷臉書粉絲專頁「統一獅超強後援會」發文留下3句符號，似乎暗示今年Uni-Girls啦啦隊會增加4名新成員，總人數來到20位，而且在這4名新人當中有2位是來自職籃的啦啦隊成員，而另外兩位卻是來自日本的啦啦隊女孩。
此外，該名小編還在下方留言處，貼出日本職棒埼玉西武獅啦啦隊「bluelegends」在去年宣告畢業的成員照片，更直接點名Nozomi、Chihiro兩位女孩，並示意大家可以看一下她們的IG追蹤名單。消息曝光後，立刻掀起獅迷們暴動，「感覺超有料捏」、「日本妹要來了」、「終於要重視Uni-Girls了。」
來台交流成契機！首波日本啦啦隊加盟有望
經《NOWnews今日新聞》記者查詢後發現Nozomi、Chihiro兩位女孩的IG都是在今年2月創辦，而且都有追蹤Uni-Girls官方IG帳號。另外，還可以看到Uni-Girls的成員瑟七、艾璐、Yuki都與她們兩人互相追蹤，就連Uni-Girls負責人Endo也在名單內。
有趣的是，在去年統一獅8月舉辦的台日雙獅好友交流日，Nozomi、Chihiro當時就有隨著西武獅啦啦隊來台應援，意外圈起不少台灣球迷，似乎因此結下良緣，再加上Nozomi與Chihiro感情十分要好，兩人才剛在Tiktok上創辦共同帳號「chii.27_non.23」，不僅暗示各自的球衣背號，而且後方跳舞的背景通通一樣，令人格外感到好奇。
對此，Uni-Girls所屬的藝維克國際娛樂公司則向《NOWnews今日新聞》回應：「目前新人皆還在洽談中！一切要等合約簽訂了才能確認！」但字句間卻未正面否認該傳聞。至於消息是否屬實，只能等待3月10日的Uni-Girls新球季發表會。
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