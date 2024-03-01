貴族世家、我家牛排地位危險了！老饕改吃「這間」：190元吃超飽

快看身分證！11家餐廳對號碼　「2、3、8」中兩碼東石大蛤吃到飽

▲3月憑身分證享優惠，共有11個餐飲品牌，其中馬辣集團推出憑身分證或健保卡對中「2、3、8」任二碼，到馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋選擇指定方案「特上和牛放題」，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）
▲3月憑身分證享優惠，共有11個餐飲品牌，其中馬辣集團推出憑身分證或健保卡對中「2、3、8」任二碼，到馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋選擇指定方案「特上和牛放題」，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）

記者葉盛耀/綜合報導

3月份到來，多家餐飲品牌都推出憑身分證就能享有優惠。像是馬辣集團旗下5家品牌，3月1日~3月31日期間，含2成人以上同行，其一代表持有身分證/健保卡/護照號碼含「2、3、8」任二碼，即可享有優惠，如馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋選擇指定方案「特上和牛放題」，全桌就可享「XXL東石大蛤吃到飽」。新竹喜來登則是在3月的週一～週四，推出憑身分證證明是新竹縣市民或居住在新竹就享優惠，如盛宴自助餐廳下午茶餐期兩位成人同行優惠價1,111/兩人、晚餐餐期則可享三位成人同行一人免費。森森燒肉則是對身份證字號「3、6、1、7」，中兩碼全桌8折，中一碼9折。

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📍馬辣集團旗下5品牌
馬辣集團3月推出多項餐飲優惠，此次旗下共有5間品牌都有。2024年3月1日~3月31日止，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證/健保卡/護照號碼含「2、3、8」任二碼(可重複，例如33、88)，只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加「三月升級活動」用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有以下優惠！本項優惠不得與其他方案、活動併用。

▪ 熊一頂級燒肉
不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。

▲對中身分證任兩碼，熊一頂級燒肉選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）
▲兩人其中一人持有身分證對號碼中「2、3、8」任二碼，熊一頂級燒肉選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）
▪ 哞哞屋和牛燒肉
不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」並加贈「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶，送完為止。

▪ 夯下去和牛燒肉放題
不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

▲對中身分證任兩碼，到夯下去和牛燒肉放題選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）
▲兩人其中一人持有身分證對號碼中「2、3、8」任二碼，到夯下去和牛燒肉放題選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）
▪ 涮樂和牛鍋物 食べ放題
不限時段，選擇指定方案「極上和牛放題」可享「活動限定－三點蟹」每成人一隻。
不限時段，選擇指定方案「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」可享「活動限定－三點蟹」吃到飽。

▲馬辣集團3月餐飲優惠，2成人以上同行，其中一人持有身分證號碼「2、3、8」任二碼，升級加碼菜色吃到飽，像是涮樂和牛鍋物 食べ放題，選擇指定方案「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」可享「活動限定－三點蟹」吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲兩人其中一人持有身分證對號碼中「2、3、8」任二碼，涮樂和牛鍋物 食べ放題選擇指定方案「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」可享「活動限定－三點蟹」吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▪ 馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
不限時段，選擇指定方案「特上和牛放題」，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

📍新竹喜來登5大餐廳
新竹豐邑喜來登大飯店推出「新竹絕佳食刻」縣市民專屬優惠，三月期間每週一至週四，秀出身分證證明是新竹縣市民，將有不同的用餐優惠，除了身分證，憑新竹地區水電繳費證明亦可同享，各餐廳詳細優惠如下（皆須另加10%服務費）：

▪  盛宴自助餐廳祭出下午茶餐期兩位成人同行優惠價1,111/兩人，晚餐餐期則可享三位成人同行一人免費。

▲新竹豐邑喜來登3月週一～週四針對新竹縣民推優惠，盛宴自助餐廳祭出下午茶餐期兩位成人同行優惠價1,111/兩人，晚餐餐期則可享三位成人同行一人免費。（圖／新竹豐邑喜來登提供）
▲新竹豐邑喜來登3月週一～週四針對新竹縣民推優惠，盛宴自助餐廳祭出下午茶餐期兩位成人同行優惠價1,111/兩人，晚餐餐期則可享三位成人同行一人免費。（圖／新竹豐邑喜來登提供）
▪ 大廳酒吧也推出午餐餐期半自助沙拉吧，三人同行一人免費

▪ 午餐、晚餐期間至迎月庭鐵板與日式料理及采悅軒中餐廳消費，可享日式料理及中餐廳小吃區滿千現折兩百，折抵無上限

▲3月的週一～週四的午餐、晚餐期間，到新竹豐邑喜來登飯店的采悅軒中餐廳消費，可享中餐廳小吃區滿千現折兩百，折抵無上限。（圖／新竹豐邑喜來登飯店提供）
▲3月的週一～週四的午餐、晚餐期間，到新竹豐邑喜來登飯店的采悅軒中餐廳消費，可享中餐廳小吃區滿千現折兩百，折抵無上限。（圖／新竹豐邑喜來登飯店提供）


📍森森燒肉
發源自台中的森森燒肉，被網友們票選為台中必吃4大燒烤店，還曾被Yahoo奇摩選入「2023年度10大熱門餐廳」關鍵字搜尋排行榜，更被Dcard網友稱讚是內行老饕必吃且高CP值的燒肉名店，迄今全台共6家分店，3月1日~4月30日與Outdoorbase露營用品與蟬說-豪華露營雙品牌合作，聯名舉辦「燒肉玩樂祭，森森露營趣」優惠，對中身份證字號「3、6、1、7」，中兩碼全桌8折，中一碼9折。

▲被封為台中TOP4必吃燒烤店的森森燒肉，3月1日~4月30日，推出對中身份證字號「3、6、1、7」，中兩碼全桌8折。（圖／森森燒肉提供）
▲被封為台中TOP4必吃燒烤店的森森燒肉，3月1日~4月30日，推出對中身份證字號「3、6、1、7」，中兩碼全桌8折。（圖／森森燒肉提供）

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