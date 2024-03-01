快看身分證！11家餐廳對號碼　「2、3、8」中兩碼東石大蛤吃到飽

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馬辣集團3月推出多項餐飲優惠，此次旗下共有5間品牌都有。2024年3月1日~3月31日止，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證/健保卡/護照號碼含「2、3、8」任二碼(可重複，例如33、88)，只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加「三月升級活動」用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有以下優惠！本項優惠不得與其他方案、活動併用。
▪ 熊一頂級燒肉
不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。
▪ 哞哞屋和牛燒肉
不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」並加贈「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶，送完為止。
▪ 夯下去和牛燒肉放題
不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。
▪ 涮樂和牛鍋物 食べ放題
不限時段，選擇指定方案「極上和牛放題」可享「活動限定－三點蟹」每成人一隻。
不限時段，選擇指定方案「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」可享「活動限定－三點蟹」吃到飽。
▪ 馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
不限時段，選擇指定方案「特上和牛放題」，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。
📍新竹喜來登5大餐廳
新竹豐邑喜來登大飯店推出「新竹絕佳食刻」縣市民專屬優惠，三月期間每週一至週四，秀出身分證證明是新竹縣市民，將有不同的用餐優惠，除了身分證，憑新竹地區水電繳費證明亦可同享，各餐廳詳細優惠如下（皆須另加10%服務費）：
▪ 盛宴自助餐廳祭出下午茶餐期兩位成人同行優惠價1,111/兩人，晚餐餐期則可享三位成人同行一人免費。
▪ 大廳酒吧也推出午餐餐期半自助沙拉吧，三人同行一人免費
▪ 午餐、晚餐期間至迎月庭鐵板與日式料理及采悅軒中餐廳消費，可享日式料理及中餐廳小吃區滿千現折兩百，折抵無上限
📍森森燒肉
發源自台中的森森燒肉，被網友們票選為台中必吃4大燒烤店，還曾被Yahoo奇摩選入「2023年度10大熱門餐廳」關鍵字搜尋排行榜，更被Dcard網友稱讚是內行老饕必吃且高CP值的燒肉名店，迄今全台共6家分店，3月1日~4月30日與Outdoorbase露營用品與蟬說-豪華露營雙品牌合作，聯名舉辦「燒肉玩樂祭，森森露營趣」優惠，對中身份證字號「3、6、1、7」，中兩碼全桌8折，中一碼9折。