UBA／板凳奇兵建功、潘偉傑終場1.7秒再見罰球　健行68：66勝虎科

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但3冠得主、上季第二、本季預賽也排第二的健行，鎮隊「雙槍」劉丞勳、蔡宸綱之外，板凳也在決勝期展現深度，特別是3名「大二連線」適時跳出，上半場32：39緊咬，三節打完48：54進逼，第四節控衛孫琦森飆進全隊第1記三彈，吹起反攻號角，替補前鋒潘偉傑三分、兩分各1，終場前1.7秒再見2罰2中，攻下致勝的7分，替補大前鋒史魯齊則連2跳投挹注關鍵4分。
潘、史倆包辦決勝期全隊全部11分，健行得以從53：64仍落後11分脫困，「雙槍」劉丞勳、蔡宸綱各先拿2分，57：64咬住，潘、史「大二板凳奇兵」連線11分，再接管比賽，逆襲成功。
反之，前日先以8分輸世新，吞複賽首敗的虎科，此役又先盛後衰，從第四節保有11分領先優勢，到反以2分失利，2連敗後累計1勝2敗，晉四強小亮紅燈，且因連輸給四強主要對手世新、健行，即便最後仍有驚無險隊史首晉四，排第四吊車尾晉小巨蛋，下月23日準決賽，可能得先逢第1種子，也即一般看好的衛冕軍政大，明顯利空。
虎科教練盧譽誠說：「先不管可排第幾種子、避開政大的問題，當務之急先求晉四強再說。」
他說，1日休兵2日再戰，接下來連4場對臺藝、國體、政大、臺師，除政大之外，另3場得都贏，甚至尋求力拚政大，拚四強有較佳種子籤。
至於險中求勝，健行教練劉孟竹說：「我們前三節都未進三分球，第四節孫琦森才開張，反之，虎科上半場就飆7球，第三節添2枚，但上半場我們只落後7分，我跟球員說，第三節追一定來得及，前提得找回投籃，最終也做到。」
總教練劉孟竹肯定「大二連線」三人的決勝期跳出，可謂小兵立大功，「雙槍」也說，此役靠「大二連線」拿下，之前期許隊友跳出，他們「雙槍」就不必每場拚這麼辛苦，此役學弟立即回應，意味籃球果真團隊運動，替學弟的決勝期表現高興。
只替補16分鐘拿9分，其中7分決勝期飆進、致勝得分的潘偉傑說：「前兩場一得5分一抱蛋，悶到爆，今天終於一吐怨氣，至於最後1.7秒兩罰前，一點都不緊張，第一罰進67：66領先，第二罰還是罰進，沒選擇故意不中，讓1.7秒流失，主因虎科已無暫停，只能底線發球，因而決定罰進，2分領先，結果也是好的。」教練劉孟竹說：「問過紀錄台，證實虎科已無暫停，才要潘偉傑第二罰照進。」