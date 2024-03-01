大谷翔平老婆正式公開！不是名人、在家裡偷偷約會「超級保密」

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以下為大谷妻子記者會完整問答：
記者：如果方便的話，請問您和她的正式登記日是什麼時候？夫人是日本人嗎？
大谷翔平：正式登記日的細節就不多說了。她是位很普通的日本人。
記者：您們認識多久了？
大谷翔平：確切的時間我記不太清楚了，大約是三四年以前。
記者：結婚對您選擇FA有影響嗎？
大谷翔平：沒有。她自己也尊重我的意願，不管我去哪裡她都會跟著我，所以我想在哪裡打球比起在哪裡結婚更重要，我自己也是這樣想的，綜合考慮之後，我覺得在結婚前決定比較好，至於時間的問題，是因為要整理一些文件，其實我本來想早一點結婚的，但是拖了一點點時間，就變成今天了。
記者：為何在這樣的時間公布宣布喜訊？
大谷翔平：最主要的原因是大家都在吵這個話題，我不說大家也會吵，所以我想先在這裡跟大家報告，然後就專心打球。
記者：決定結婚的關鍵是什麼？
大谷翔平：沒有特別的原因。我們在一起很開心，而且我覺得可以一直跟她在一起吧。
記者：在您二刀流的過程中，她在飲食方面有給您支持嗎？
大谷翔平：我們第一次見面是三四年前，但是（她過來）是更晚的時候，而且她在球季中沒有來過，從我到美國到現在我基本上都是一個人，所以沒有什麼改變。
記者：你的太太整體來說是怎樣相處？
大谷翔平：跟她在一起很開心，這不是單一的原因，而是整體的氛圍。
記者：夫人喜歡吃什麼？
大谷翔平：她實際上才剛來這裡，還沒有多少天，所以還沒有吃過什麼。
記者：您求婚時說了什麼？
大谷翔平：就是普通地求婚了。我覺得沒有必要特意說出來。
記者：交往了多久？
大谷翔平：我只知道我們第一次見面是三四年前，但是實際上交往了多久我不知道。我們訂婚是去年，如果是指這個的話，那就是去年吧。
記者：在之前的採訪中，您提到過將來想要孩子，您對此有什麼規劃嗎？
大谷翔平：當然，如果有孩子的話我會很開心。但這種事情還是順其自然吧。
記者：您開始養狗是因為結婚了嗎？
大谷翔平：我一直有養狗的想法，手術的時候也是我自己照顧狗，所以這方面並沒有太大的影響。
記者：夫人也喜歡狗嗎？
大谷翔平：是我自己想養狗，所以跟夫人的關係不大。我只是覺得時機正好，所以就跟她說了，她好像還挺驚訝的。
記者：您們是如何相識的？
大谷翔平：這個我不能說。總之，就是在日本偶然認識的。
記者：您們平時都是怎麼約會的？
大谷翔平：去年因為賽季的原因，我根本沒有回日本。所以，我們平時都是在家裡約會，或是做一些很輕鬆的事情。
大谷妻子為一般的日本人，為了保護妻子，大谷先選擇不公開，但希望大家都知道訊息，而他也透露「希望專心打球」，因此還是希望球迷可以把注意力放在球場上。
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