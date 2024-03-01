貴族世家、我家牛排地位危險了！老饕改吃「這間」：190元吃超飽

降溫只限今天！全家拿鐵、美式買3送3「可寄杯」　7-11咖啡買7送7

▲全家APP特濃美式、特濃拿鐵買3送3，跨店隨時取可寄杯；7-11有精品美式買7送7、精品拿鐵買7送4。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家APP特濃美式、特濃拿鐵買3送3，跨店隨時取可寄杯；7-11有精品美式買7送7、精品拿鐵買7送4。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今、明（1、2）日鋒面過境，各地區氣溫下探攝氏9度，降溫最適合來杯咖啡暖暖身體！今（1）日兩大超商推出一日限定優惠，包括全家APP特濃美式、特濃拿鐵買3送3，跨店隨時取可寄杯；7-11有精品美式買7送7、精品拿鐵買7送4，精品燕麥拿鐵2杯120元，小農冰磚美式買1送1，APP行動隨時取可寄杯慢慢喝。

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🟡全家便利商店

📍APP｜3月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）

◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）

◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）

▲全家APP特濃美式、特濃拿鐵買3送3。（圖／翻攝自APP）
▲全家APP特濃美式、特濃拿鐵買3送3。（圖／翻攝自APP）
🟡7-ELEVEN

📍APP｜限3月1日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）

◾大杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價110元、特價70元）

◾中杯精品美式買7送7，5折（原價80元、特價40元）

◾中杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價90元、特價57元）

◾精品小農水果冰磚買1送1，5折（原價120元、特價60元）

◾冰精品燕麥拿鐵2杯120元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲7-11有精品美式買7送7、精品拿鐵買7送4。（圖／7-11提供）
▲7-11有精品美式買7送7、精品拿鐵買7送4。（圖／7-11提供）
▲7-11中杯精品燕麥拿鐵2杯120元、精品小農水果冰磚買1送1。（圖／7-11提供）
▲7-11中杯精品燕麥拿鐵2杯120元、精品小農水果冰磚買1送1。（圖／7-11提供）
📍門市｜3月1日至3月3日

◾特大冰珍珠奶茶買1送1，5折，原價60元、特價30元

◾大杯熱珍珠奶茶買1送1，5折，原價60元、特價30元

◾GODIVA迦納熱巧克力2杯120元，61折，原價99元、特價60元

📍門市｜即起至3月5日
◾中杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

◾中杯精品燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）

◾特大杯燕麥奶茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）

◾大杯黑糖珍珠燕麥奶買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）

◾大杯精品美式／拿鐵任2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲「植感好生活」燕麥飲品買2送1。（圖／7-11提供）
▲7-11「植感好生活」門市限時燕麥系列飲品買2送1。（圖／7-11提供）

倒數一天！7-11美式31元、拿鐵4杯188「可寄杯」　珍珠奶茶買1送1

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