降溫只限今天！全家拿鐵、美式買3送3「可寄杯」　7-11咖啡買7送7

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📍APP｜3月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜限3月1日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價110元、特價70元）
◾中杯精品美式買7送7，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯精品拿鐵買7送4，6.4折（原價90元、特價57元）
◾精品小農水果冰磚買1送1，5折（原價120元、特價60元）
◾冰精品燕麥拿鐵2杯120元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍門市｜3月1日至3月3日
◾特大冰珍珠奶茶買1送1，5折，原價60元、特價30元
◾大杯熱珍珠奶茶買1送1，5折，原價60元、特價30元
◾GODIVA迦納熱巧克力2杯120元，61折，原價99元、特價60元
📍門市｜即起至3月5日
◾中杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾特大杯燕麥奶茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯精品美式／拿鐵任2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）