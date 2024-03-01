賀台積電進駐！熊本半導體展秀「光明未來」 菊陽町擬補助遊台
台積電熊本廠上月24日開幕後話題不斷，不少熊本縣菊陽町居民都蒙受其惠，收入、地價都因此翻漲。而菊陽町為了推動與台灣之間的交流，計劃提供當地居民，每人1萬日圓的遊台旅費補助，必要經費已納入預算案中。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《NHK》報導，以台積電進駐為契機、推動台日人民交流，菊陽町計劃將補助居民赴台旅遊時的部分旅費，計畫大致內容為：2024年度居住在菊陽町的居民，若搭乘往返熊本機場的班機至台灣觀光，將提供每人1萬日圓的旅費補助，補助上限500人，所需的500萬日圓已列入新年度預算案，於上月28日舉行的例行町議會會議提出。
報導也提到，為了促進交流，熊本縣去年開始，也已針對經由熊本機場前往台灣等地的團體旅客，提供每人5千日圓的補助。
另據日媒《共同社》報導，熊本縣28日首次舉辦了名為「熊本產業復興展覽會」的大型半導體展會，合計約有270家企業和團體參展，還邀請了逾2000名當地高中生參加，培養產業接班人的意圖相當明確，估計約有1萬人到場觀展。
熊本縣知事蒲島郁夫並在開幕式上表示，希望大家都能親身感受，在前方等待著的、熊本縣的「光明未來」。