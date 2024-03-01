大谷翔平保密妻子身分！女星同步秀手上戒指「嚇到你們不好意思」
洛杉磯道奇隊日籍二刀流巨星大谷翔平，突然於昨（29）日宣布結婚喜訊震驚外界，不過對象身分保密到家，引起網友猜疑。日本諧星吉田有里在大谷翔平發布婚訊半小時後，她也曬出戒指照還說：「嚇到你們真是不好意思」，引發眾人聯想。
記者薛羽彤／綜合報導
吉田有里昨日在IG曬出一段影片，表示自己在東京，發文寫著要向大家緊急報告一件事。隨後她伸出左手，秀出無名指上的戒指，坦言「我想你們應該很多人知道了...」、「嚇到你們真是不好意思。」吉田有里沒說破對象是誰，但她與大谷翔平發布喜訊時間相近，讓外界引發聯想，而網友認為看起來開玩笑的成分居多，紛紛留言表示「太好笑了」、「一般日本人女性，恭喜」、「如果是吉田有里，我會多開心」。
大谷翔平今日在道奇隊的春訓熱身賽前，出面回答記者提問，她透露老婆的身分是很普通的日本女性，兩人認識3、4年決定結婚。大谷翔平被問到結婚的契機，他表示和妻子在一起很開心，「總覺得能想像一直跟她在一起的樣子，並沒有特別的原因」。至於為何在時間點公布喜訊，大谷翔平說：「最主要的原因是大家都在吵這個話題，我不說大家也會吵，所以我想先在這裡跟大家報告，然後就專心打球。」
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