陳妮絲閃嫁7年韓國男友！才遭酸整形沒人娶 「買咖啡順便登記」
YouTuber陳妮絲經常拍攝旅遊、時尚主題影片，直來直往又逗趣的風格，深受不少觀眾喜愛。然而，原本29日陳妮絲還在發影片回覆酸民說「因為整型，所以男友才不娶她」的留言，沒想到過不久後，無預警曬出與韓國男友水哥登記結婚的照片，不僅自己非常意外，連圈內圈外好友全部都驚呆。
記者張嘉哲/綜合報導
陳妮絲29日先發出影片表示，有酸民在她整形路程的影片當中留言「就是因為妳整形，所以妳男友才不娶你」，讓陳妮絲感到非常的無言，於是放上一路以來的成長史，回覆酸民「可是我男友，就是因為我整形才跟我在一起！」影片結尾還笑說「欸？醜錯了嗎？」
沒想到29日晚間，陳妮絲再度發文，無預警宣布自己與交往7年的男友水哥登記結婚，陳妮絲說：「人家都是說走就走的旅行，第一次遇到說走就走的結婚，是的，我們在今天結為了夫妻，沒有華麗的排場，我的頭髮很油，還沒有讓我身邊的朋友知道，因為我的他，就是這麼的突然！今天很特別，也非常的感動」。
陳妮絲提到「謝謝一直以來陪我們生活的大家，朋友們看到這篇貼文應該被我們的原地結婚『原地嚇到』….」而韓國男友水哥也坦言事先都沒有計劃「出去買杯咖啡就變這樣了」，水哥說「結婚就是一門藝術，這門藝術的秘訣，就是找到一個能夠忍受，你對藝術品賞析見解方式的人」。
由於消息來得太過突然，讓陳妮絲圈內外好友全部傻眼，包括網紅林進也留言「好聰明喔！四年大大慶祝一次就可以」；與陳妮絲感情相當好的女星紀卜心也非常激動的說「什麼！會不會太突然？好替寶寶開心！四年慶祝一次結婚紀念日，算水哥聰明啊！」留言區湧入大量的祝福。