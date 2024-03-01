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加薩搶物資爆混戰！至少112死760傷　以軍被控向人群開槍

▲以哈衝突爆發後，加薩地區的死亡人數據悉已突破3萬。2月29日又傳出大批圍在救援物資卡車附近的巴勒斯坦人，疑似遭以軍開槍的事件，但以色列否認。（圖／美聯社／達志影像）
▲以哈衝突爆發後，加薩地區的死亡人數據悉已突破3萬。2月29日又傳出大批圍在救援物資卡車附近的巴勒斯坦人，疑似遭以軍開槍的事件，但以色列否認。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

巴勒斯坦加薩衞生部指控，以色列軍隊2月29日於加薩城，向一群爭奪糧食援助的巴勒斯坦人開槍，造成至少112人死亡、760人受傷。對此以色列則否認，強調當時場面混亂，有人踩人、暴力推擠的狀況發生，甚至還有人被貨車撞倒，至少數十人因此死亡。

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綜合《半島電視台》、《衛報》等外媒報導，以哈衝突爆發至今，加薩地區的死亡人數已突破3萬大關，聯合國援助專員格里菲斯（Martin Griffiths）直言：「加薩的生命正在以可怕的速度流失」，而2月29日發生的事件，無疑讓狀況雪上加霜。

報導指出，關於加薩城附近發生的混亂與死傷事故，雙方有著截然不同的說法，以色列軍方否認有向飢餓的人群開槍，並表示大多數人是死於踩踏及卡車衝撞輾壓，士兵們「只有向遠離卡車並對檢查站構成威脅的一小群人」開槍，還公布了卡車周圍人群的空拍畫面，顯示了擁擠及衝撞事件的發生，但沒有槍擊。

在聯合國安理會2月29日晚間召開的緊急會議上，美國呼籲對此事進行「徹底調查」，並提醒以色列需要為其控制下的加薩地區，提供基本的安全保障。

有目擊者和倖存者形容，子彈是如何擊中物資卡車周圍的人群，當地al-Awda醫院的代理院長薩哈（Mohammed Salha）則表示，大多數死者似乎是被槍殺的。1名傷者納赫爾（Kamel Abu Nahel）透露，自己已經吃了2個月的動物飼料，時常處於飢餓狀態，2月29日他去了援助物資的分發地點，希望拿到一點食物，但當卡車抵達、人群聚集後，以色列士兵卻朝人群開槍，人們四散尋找避難處，納赫爾腿部中彈，然後又被一輛疾馳的卡車碾過，由於傷者太多，有些人只能被用驢車送往醫院。

巴勒斯坦總統（巴勒斯坦自治政府主席）阿巴斯（Mahmoud Abbas）怒嗆，這是以色列佔領軍對等待援助卡車的人們，所進行的「醜陋屠殺」。美國總統拜登（Joe Biden）也指出，流血事件將使在齋戒月前促成停火並釋放以色列人質的協議，變得更加複雜。巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）則警告，這起事件可能會危及雙方談判，因為該組織不會允許談判成為「敵人繼續犯罪的掩護」。

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