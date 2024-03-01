強烈冷氣團強襲！低溫警戒區「探10°C 以下」 這天回溫飆到35度
今（1）截日至5：13台北觀測站最低氣溫11.5度，已符合「強烈大陸冷氣團」的定義，各地區平地最低氣溫約在攝氏9至15度，中部以北及東半部有局部雨，南部亦有零星飄雨的機率，氣象署針對6縣市發布低溫特報，提醒民眾各地天氣寒冷，易有局部攝氏10度以下低溫。低溫持續時間不會太久，下週一、二（4、5日）轉「高壓迴流」型態，各地區高溫將逐日升至攝氏30度以上，南部最高溫更達攝氏35度。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明（1、2）日鋒面過境，中部以北及東半部有局部雨，南部亦有零星飄雨的機率。鋒後的「強烈大陸冷氣團」南下，北部沿海及部分平地最低氣溫降至攝氏9度左右；「乍暖還寒」、應注意添衣保暖。
今日各地區氣溫：北部攝氏9至14度，中部攝氏11至22度，南部攝氏14至27度，東部攝氏11至23度。
氣象署針對6縣市發布低溫特報，提醒各地天氣寒冷，易有局部攝氏10度以下低溫;今日苗栗以北局部地區有攝氏10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。
🟡低溫特報範圍
📍黃色燈號：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣
📍影響時間：1日上午至1日晚上
下週日（3日）白天起、冷空氣減弱，天氣漸好轉、氣溫回升，東半部有局部短暫雨。下週一、二（4、5日）轉「高壓迴流」型態，各地區高溫將逐日升至攝氏30度以上，南部局部地區最高溫更達攝氏35度，為白天「晴暖如夏」、早晚涼冷的天氣；西半部及外島易有霧，應注意。
最新模式模擬顯示，冷空氣一波波，下週三、四（6、7日）另一波鋒面及強冷空氣南下、中部以北再轉濕冷；「乍暖還寒」頻仍更迭，為「初春」典型的天氣變化，應注意調適。