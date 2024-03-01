獨／遭爆生乳捲「混光泉牛奶」！亞尼克回應了　完整製作過程公開

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自從亞尼克宣布要收掉6家門市之後，「Gelovery Gift 法式甜點店」老闆「G老闆編哥」在臉書上聲稱，自己與亞尼克董事長吳宗恩有過節，2022年開始做「生乳捲勞斯萊斯」之後已經虧上億，雙方根本不是什麼商業競爭，也沒有過多的算計，只有我跟亞尼克吳宗恩的恩怨而已。
編哥提到，自己所用的食材都是最高檔，包括麵粉是日本最貴的金寶笠麵粉、四葉牛奶、四葉乳酪、四葉奶霜、中澤奶霜等；而提到「亞尼克官方號稱生乳捲是100%北海道奶霜，但卻被抓包有偷混光泉鮮奶，高價料混低價料為亞尼克的一貫作法，企業的誠信度在哪裡？」
根據亞尼克官網生乳捲的介紹提到「生乳捲使用的奶霜，100%來自北海道乳源，使用來自北海道乳源，利用獨家技術製成調和型奶霜，乳脂含量僅20％，不僅保留豐厚乳香的特色，同時保有迷人清爽的滋味，入口即融」。
《NOWnews》記者也實際詢問官方，亞尼克正面回應表示「本公司生乳捲之原物料皆公開透明，蛋糕使用日本昭和麵粉，其中標榜使用之北海道奶霜原料包含日本中澤、日本雪印同等級高級奶霜品質皆受外界肯定。生乳捲裡面所使用的奶霜是100%來自北海道乳源的奶霜，另外也使用鮮奶和糖調味，為了創造出清爽的口感與屬於亞尼克自己的味道，商品推出11年來提供消費者最美味的選擇，絕無蒙騙消費者之情事」。
亞尼克說「本公司嚴謹遵守政府法規，以高標準公開透明商品資訊；包含詳實公開包裝盒營養成分、生產批號提供生產時間追溯。響應台北市政府食安把關，主動將成分上傳『台北市食材登錄平台』進行追本溯源，與供應商共同為落實原物料來源把關的責任，消費者可透過平台更了解產品原料來源」。
生乳捲一條產線透明化！YouTube上早有製作過程完整影片
事實上，亞尼克早在被爆料之前，於2022年5月17日就在官方YouTube頻道上公開「生乳捲產線」一條龍的影片，內容從前置作業的取料、分料、製作生乳捲蛋糕體、烘烤過程、製作鮮奶油、輸送帶組裝生乳捲等過程，全部都是透明化公開。
而亞尼克曾經也截取片段放在Tik Tok上面引起迴響，當時畫面中也不避諱鏡頭拍攝到有「光泉鮮奶」的畫面，有網友好奇「光泉鮮奶是拿來幹嘛的？」小編也直接回應「是我們做奶霜的材料之一哦」！只能說，每家甜點店都有自己的獨特配方，去做出消費者最喜愛的口味，未來亞尼克是否如董事長吳宗恩說的「僅是通路調整策略，公司財務沒問題」，而屢屢宣戰的「生乳捲勞斯萊斯」又如何發展競爭，外界都等著看。