基隆小貨車衝入派出所撞死男警　林右昌：全力協助撫卹

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行政院長陳建仁今日繼續赴立院施政報告及備詢。林右昌受訪表示，昨天基隆八堵派出所發生憾事，第一時間警政署長已跟他回報，相關家屬包括同仁後續撫卹工作，都會全力給予協助。
針對虛坪改革，內政部昨日提出降低公設比？林右昌表示，昨天內政部記者會已經說明非常清楚，主要從兩部分下手，第一是車道公設計算、登記方面進行，還有從免計容積部分進行，預計大概可以降低5至10%的公設比例。不過，整個要看基地面積大小及形狀，因為每個基地條件狀況都不太依樣，希望能回應社會民眾對虛坪改革的想法，會儘快跟相關業者、消保團體、中央地方機關，大家就細節部分做最後確認。
林右昌說，另外相關業者有一些擔心的部分，其實在這次過程中也有充分考量，包括總建主面積不變，以及包括免計容積的比例也不變 ，改革是大家期待，但也會兼顧整個社會包括業者，大家能夠接受的程度，提出最大的公約數，跟大家最高共識提出修法
媒體問基隆市長謝國樑昨日見立法院長韓國瑜談NET案， 韓國瑜鼓勵他被圍攻也要加油？要他堅持下去捍衛市民財產？韓國瑜說法覺得恰當嗎？林右昌說，「我想院長的話我們都尊重。」
針對國民黨擬修《兩岸人民關係條例》陸配取得身分證期限？林右昌說，昨天行政院會記者會就這部分已有充分說明。