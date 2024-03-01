小貨車撞基隆八堵派出所！值班員警1死1傷　嫌犯逃逸遭區間車撞擊

基隆小貨車衝入派出所撞死男警　林右昌：全力協助撫卹

▲基隆小貨車衝撞基隆警三分局八堵分駐所分駐所，造成1名警員殉職，內政部長林右昌表示，全力協助撫卹。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03,01）
▲基隆小貨車衝撞基隆警三分局八堵分駐所分駐所，造成1名警員殉職，內政部長林右昌表示，全力協助撫卹。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03,01）

記者呂炯昌／台北報導

1名男子昨晚駕駛偷來的小貨車，涉嫌直接衝入基隆警三分局八堵分駐所，造成分駐所內值班的警員1死1傷。內政部長林右昌今（1）日表示，相關家屬包括同仁的後續撫卹，都會全力給予協助。

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1名男子昨晚在新北市貢寮區澳底涉嫌用竊來的小貨車，開到基隆後衝撞基隆警三分局八堵分駐所，造成24歲警員蘇昱鴻傷重不治，24歲廖姓女警受輕傷。肇事男子案發後棄車逃逸，在穿越暖暖平交道時遭到區間車撞擊，當場死亡。全案由基警和鐵路警察調查。

行政院長陳建仁今日繼續赴立院施政報告及備詢。林右昌受訪表示，昨天基隆八堵派出所發生憾事，第一時間警政署長已跟他回報，相關家屬包括同仁後續撫卹工作，都會全力給予協助。

針對虛坪改革，內政部昨日提出降低公設比？林右昌表示，昨天內政部記者會已經說明非常清楚，主要從兩部分下手，第一是車道公設計算、登記方面進行，還有從免計容積部分進行，預計大概可以降低5至10%的公設比例。不過，整個要看基地面積大小及形狀，因為每個基地條件狀況都不太依樣，希望能回應社會民眾對虛坪改革的想法，會儘快跟相關業者、消保團體、中央地方機關，大家就細節部分做最後確認。

林右昌說，另外相關業者有一些擔心的部分，其實在這次過程中也有充分考量，包括總建主面積不變，以及包括免計容積的比例也不變 ，改革是大家期待，但也會兼顧整個社會包括業者，大家能夠接受的程度，提出最大的公約數，跟大家最高共識提出修法

媒體問基隆市長謝國樑昨日見立法院長韓國瑜談NET案， 韓國瑜鼓勵他被圍攻也要加油？要他堅持下去捍衛市民財產？韓國瑜說法覺得恰當嗎？林右昌說，「我想院長的話我們都尊重。」

針對國民黨擬修《兩岸人民關係條例》陸配取得身分證期限？林右昌說，昨天行政院會記者會就這部分已有充分說明。


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