比爾蓋茲、蕾哈娜都出席！亞洲首富小兒子結婚 婚宴排場超大
亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）最小的兒子阿南特（Anant Ambani）近期將與交往多年的女友拉迪卡．麥昌特（Radhika Merchant）完婚，由於安巴尼在2018年曾斥資30億元嫁女兒，讓外界都關注小兒子的世紀奢華婚宴。今（1）日將舉行的為期三天婚前派對上的嘉賓，更有比爾蓋茲和蕾哈娜，排場非常大。
國際中心賴正琳／綜合報導
66歲的安巴尼是印度信實工業（Reliance Industries）董事長，根據《富比士》億萬富翁排行榜，安巴尼目前是亞洲首富，身價超過1140億美元（約台幣3.6兆）。2018年嫁女兒時，他便請來美國流行樂天后碧昂絲（Beyoncé）在婚禮上表演，美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）和眾多寶萊塢明星都是座上賓。
身為安巴尼小兒子的阿南特與女友即將結婚，他們在28日為5萬名村民舉行婚前盛宴，大擺戶外宴席款待當地村民。今（1）日在安巴尼故鄉古加拉特邦賈姆訥格爾（Jamnagar）登場的婚前派對更是一場明星雲集的奢華派對。
綜合外國媒體報導，婚前派對有美國流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）、魔術師大衛布萊恩（David Blaine）將出席表演，嘉賓名單包括微軟創辦人比爾蓋茲、Meta公司創辦人暨執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）和不丹國王。
其他受邀名人還有前美國總統川普的女兒伊凡卡、寶萊塢明星沙魯克．汗（Shah Rukh Khan）和阿米塔·巴昌（Amitabh Bachchan）以及多位板球明星和前、現任政壇領袖。
據悉，3天派對將有不同的主題、活動和服裝要求，並將為客人提供約2500道菜餚，以確保他們不會重複吃到同一道菜。