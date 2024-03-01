結紮當晚嘿咻慘了！大叔蛋蛋發黑腫6倍大　醫揭術後3大雷點

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不過，做了結紮手術後，不代表馬上就能「愛愛」。蔡樹衛說，先前有一位50多歲的男性在診所做完結紮手術後，當晚馬上就發生了「人與人的連結」，殊不知過程太過激烈，讓結紮手術的縫線繃開、造成動脈滲血，過了5、6個小時後發現狀況不對，才急忙跑來醫院急診求醫。
蔡樹衛提到，這位患者到急診時，陰囊腫到平常的5、6倍大，外觀看起來整個都是黑的，只能開刀清除，一刀下去全都是血塊，住院2天後雖順利出院，但還是經過了1個月才完全消腫、恢復，若當時沒有及時處理，還可能造成性器發炎、甚至更嚴重的疼痛。
對於結紮手術，蔡樹衛指出，男性結紮手術會開刀把輸精管剪斷、反折，造成的傷口外觀不大，通常左右1公分就可以完成，可以淋浴、但不建議泡澡，且一般建議「術後一的禮拜不要有性行為」，且「術後約3個月」或「射精20次」後才會完全失去生殖能力。
蔡樹衛說，雖然男性的結紮手術未來可以重新接回，但就像下水道重新打通一樣，重新接合處會比較狹窄、可能會堵塞，也因此不一定通，費用也比當初結紮的費用高出許多、落在10萬元不等，因此不建議未成年、未結婚者做，有些醫師為了避免後續爭議，也會避免為太年輕的民眾進行結紮手術。