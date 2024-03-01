基隆貨車撞八堵派出所釀1死！警政署：通令各警局強化安全防護
29日晚間，基隆市警察局第三分局八堵派出所，突然遭一台小貨車衝撞，造成值班的24歲蘇姓男警殉職，對此，警政署表示，已通令全國警局強化駐地安全防護，署長黃明昭也指示，從優撫卹和協助治喪。
記者林盈君／綜合報導
據了解，基隆34歲的簡姓男子，疑似因精神狀況不穩，偷走他人的小貨車之後，高速衝撞進八堵派出所，釀值班員警1死1傷慘劇，而簡男犯案後逃往平交道方向，因闖入軌道遭區間車撞擊身亡。1日凌晨，警政署長黃明昭得知消息，第一時間趕赴基隆長庚醫院探視，並慰問受傷員警及家屬，對於殉職員警深感不捨與哀慟，立即指示基隆市警察局，全力協助家屬治喪外，也將從優爭取撫卹。
而針對簡男犯案動機？黃明昭也要求須盡速釐清案情，黃明昭指出，經初步了解，簡男過去有吸毒前科，近期出現精神不穩狀況，疑似有幻聽與幻覺等症狀，但詳細狀況還要再釐清。警政署強調，已即時通令全國各警察機關強化各駐地安全防護，提高警覺，隨時注意駐地內、外狀況以為應變，另外，也責請基隆市警察局整合團隊力量，釐清案情及犯案動機，以安定民心。
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