TPTE台北旅展今登場！日韓賞櫻團11900元起　小琉球玩兩天2600元

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「TPTE 台北旅展-春季展」主辦單位媒體公關許佳霖經理提到，依照各家旅遊業者銷售趨勢 分析發現：日本、韓國、東南亞、郵輪，依舊為市場銷售主力，隨著櫻花季到來，日韓賞櫻是此次民眾熱門詢問選項之一。燦星旅遊，於 3月27日、3月31日將推出獨家釜山賞櫻包機，每人團費1萬4,900 元起，就能跟團前往釜山賞櫻，看全球最大櫻花祭典「鎮海櫻花」，還能走訪甘川洞。另外賞櫻當然不能錯過日本，燦星旅遊也推出四國、北陸、東北、北海道賞櫻行程，走訪日本高知、德島、高松等地區知名景點，從櫻花美 景到日本秘境、溫泉旅館一次滿足，每人2萬2,900 元起。
易飛網推出國外賞櫻最高 CP 值行程「韓國 最美鎮海櫻花 4 日」，全日沉浸粉嫩花海，每人團費 1萬1,900 元起，鎮海賞櫻系列行程最高折 5,000 元;日本「九州春之饗宴 5 日」享受全覽御船山樂園壯麗櫻花樹、嚐古法炊蒸百年鰻魚飯，加碼贈 送日本網卡一張;「春櫻東京迪士尼 5 日」與富士山同框美景粉櫻大石公園，還可暢遊東京迪士尼樂園;「北海道春櫻雙溫泉 5 日」安排入住溫泉旅館、登五棱郭塔眺望星形粉櫻;日本賞櫻行程每 人 2萬9,900 元起，第 2 人最高折 4,000 元。
而日本依舊是國人最愛旅遊目的地，其次為韓國、泰國、越南、歐洲等國家，因應開春第一檔旅展，各家業者紛紛推出好康旅遊行程，日本團體旅遊最高省1萬元，韓國4日破盤優惠6,900 元、泰國5日旅遊6折優惠、蜜月海島帛琉5日現省5,000元!還有星級飯店餐券祭出47折優惠、飯店住宿券超殺3折優惠，溫泉景觀泡湯券買1送1等。
國旅部分，探索國際旅行社推出遊臺灣史上最低價，國內旅遊大甩賣，經典小琉球2日團費只要2,600元，金門旅遊行程3日4,570元，澎湖3日旅遊行程5,699元，多種國旅行程破盤促銷，錯過台北旅展，優 惠不再有，展場報名參加贈送限量高粱酒，依照報名順序贈送，數量有限，送完為止。此次旅展優惠豐富多元，有計劃出國或是國內旅遊的民眾可到現場搶便宜。