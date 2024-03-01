許維恩上鏡被酸「腫成大嬸」 親吐備孕真相認走心：我就是胖
42歲藝人許維恩2022年嫁給演員王家梁，婚後育有一女「忒忒」。即使育兒之路艱辛，夫妻倆仍想添二寶與女兒作伴，日前許維恩備孕打排卵針，導致上節目明顯水腫，卻引來網友批評「臉變好腫有點大嬸的感覺」、「胖的都沒法看了」，許維恩也走心回應「怎樣，老娘就是胖啦！」
記者薛羽彤／綜合報導
許維恩去年生產完後復出，和沈玉琳開新節目《哈囉 你有事嗎》，日前節目邀請多位藝人，分享自己被酸民攻擊的言論。許維恩也表示自己復出後，因為想再懷上第二胎，尚未完全瘦下來就忙著備孕，過程中要打排卵針，導致她臉部水腫，卻引來酸民留言「胖到都沒法看了」、「有點大嬸的感覺」、「好像唐立淇（唐綺陽）」、「現在的藝人變那麼胖還能上節目」。
許維恩被問到心情會不會受到酸民影響，她表示「我沒有什麼好難過的，我就是胖啊」。一旁的沈玉琳開導許維恩，認為藝人的社會職責之一，就是可受公評，被酸民發洩批評，許維恩也展現走心的樣子，喊話酸民「好啦讓你們爽啦，好不好！你想多爽就多爽好不好，怎樣！老娘就是胖啦！怎麼樣」，接著她對著鏡頭大喊「我真的走心了！」最後她坐回位置上，無奈說：「好悶喔」。
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