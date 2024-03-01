「富江」來了！伊藤潤二恐怖經典一卡通開賣　嗶卡雙眼綠光超驚悚

我是廣告 請繼續往下閱讀
一卡通近日宣布，與伊藤潤二恐怖聯名登場， 即日起開賣《富江》全新3D造型一卡通，於各電商通路同步上市，售價1399元，內含富江浮雕造型一卡通、專屬識別證卡套和掛繩（頸繩），絕對是伊藤潤二大師粉絲們必收的聯名商品。
《富江》不僅是日本恐怖漫畫的經典之一，更被譽為漫畫史上最令人害怕的女主角，她是伊藤潤二筆下一個令男性粉絲膽顫心驚、令女性粉絲爽快的角色，富江的外型更是眾多女性模仿的對象，受到一票年輕女性的喜愛。此次一卡通推出的《富江》3D造型一卡通最引人注目的就是嗶卡搭車、消費付款或儲值時，富江的眼睛會發出綠色的光，營造出一股油然而生的恐怖氛圍，既驚悚又具神秘的魔性魅力，令人驚豔。
一卡通公司表示，配合《富江》自視如女王般的特質，此次推出新品也特別選在女王節的時間向《富江》致敬，更提供早鳥優惠給首批支持一卡通的粉絲們，於2024年年3月1日開賣當日下單，新品嚐鮮價只要899元（約64折），3月2日至3月23日商品特價為999元，後續將恢復原價，民眾可於蝦皮商城、PChome 24h購物、momo購物網、博客來網路書店、誠品線上、Pinkoi、東海模型、蝦皮超市、東海模型、模型格納庫等通路預訂，數量有限，售完為止，請粉絲把握收藏機會，搶優惠盡早入手。