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「富江」來了！伊藤潤二恐怖經典一卡通開賣　嗶卡雙眼綠光超驚悚

▲恐怖漫畫大師伊藤潤二的經典作品《富江》以全新3D造型一卡通驚悚登場。（圖／一卡通提供）
▲恐怖漫畫大師伊藤潤二的經典作品《富江》以全新3D造型一卡通驚悚登場。（圖／一卡通提供）

記者鄭妤安／台北報導

恐怖漫畫大師伊藤潤二的經典作品《富江》以全新3D造型一卡通驚悚登場！ 即日起（1日）於各電商通路同步上市，售價1399元，卡片本身以富江浮雕造型為主體，還額外搭配專屬識別證卡套和掛繩。民眾使用《富江》一卡通嗶卡搭車、消費付款或儲值時，富江的眼睛還會發出綠色的光，恐怖又令人著迷的氛圍簡直滿滿滿。

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被喻為日本恐怖漫畫大師的伊藤潤二，從1990年代開始推出許多膾炙人口的作品，諸如《富江》、《漩渦》、《血玉樹》等，其中，《富江》是伊藤潤二筆下最著名的角色，也是日本恐怖漫畫經典之一，大獲伊藤潤二迷好評及喜愛，更曾被翻拍成電影。富江是一個充滿神秘感的少女，沒有人知道她的來歷，卻擁有讓所有男人為之痴狂的美貌。在伊藤潤二的筆觸下，富江有著魔性又神秘迷人特性，該漫畫自1988年首次連載，是現今恐怖漫畫的經典。

一卡通近日宣布，與伊藤潤二恐怖聯名登場， 即日起開賣《富江》全新3D造型一卡通，於各電商通路同步上市，售價1399元，內含富江浮雕造型一卡通、專屬識別證卡套和掛繩（頸繩），絕對是伊藤潤二大師粉絲們必收的聯名商品。

▲（圖／一卡通提供）
▲即日起開賣《富江》全新3D造型一卡通，於各電商通路同步上市。（圖／一卡通提供）
《富江》不僅是日本恐怖漫畫的經典之一，更被譽為漫畫史上最令人害怕的女主角，她是伊藤潤二筆下一個令男性粉絲膽顫心驚、令女性粉絲爽快的角色，富江的外型更是眾多女性模仿的對象，受到一票年輕女性的喜愛。此次一卡通推出的《富江》3D造型一卡通最引人注目的就是嗶卡搭車、消費付款或儲值時，富江的眼睛會發出綠色的光，營造出一股油然而生的恐怖氛圍，既驚悚又具神秘的魔性魅力，令人驚豔。

一卡通公司表示，配合《富江》自視如女王般的特質，此次推出新品也特別選在女王節的時間向《富江》致敬，更提供早鳥優惠給首批支持一卡通的粉絲們，於2024年年3月1日開賣當日下單，新品嚐鮮價只要899元（約64折），3月2日至3月23日商品特價為999元，後續將恢復原價，民眾可於蝦皮商城、PChome 24h購物、momo購物網、博客來網路書店、誠品線上、Pinkoi、東海模型、蝦皮超市、東海模型、模型格納庫等通路預訂，數量有限，售完為止，請粉絲把握收藏機會，搶優惠盡早入手。

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