影／台中捷運驚悚事件！男子車廂內掏出玩具槍 乘客見狀驚慌逃散
2月29日晚間7時許，台中捷運站發生一起驚悚事件，一名35歲的葉姓男子，當時載安全帽，卻突然在車廂內掏出1把玩具槍，並不斷在手裡把玩，引起車內乘客一陣驚慌，待列車一到站，許多乘客紛紛往外奔跑，而中捷隨車人員為了避免危險，也立即疏散乘客。葉男之後將玩具槍丟在車廂內，又改搭高鐵到烏日站，一出站就被警方逮捕，警方以從葉男身上查獲美工刀與剪刀，葉男供稱，因失業導致壓力大，才會藉此發洩希望引人注意。
記者林盈君／綜合報導
據了解，葉男於29日晚間，戴著安全帽搭乘捷運要往高鐵台中站，卻在車廂內掏出一把玩具槍把玩，引發車內乘客恐慌，部分民眾大聲驚呼，而列車到站之後，乘客紛紛往外逃散，中捷隨車人員與協助疏散乘客，並通知警方協助。葉男搭乘高鐵前往烏日站，剛出站就隨即被警方逮捕，身上還起獲一把美工刀、一把剪刀。葉男落網後供稱，因失業導致壓力大，才想藉此發洩引人注意，警訊後，葉男被警方依恐嚇危害公眾安全罪，移送台中地檢署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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