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挺陸配取得身分證年限縮短？陳昭姿「翻出報告」打臉民進黨雙標

▲民眾黨立委陳昭姿翻出民進黨曾在「《公民與政治權利國際公約》第三次國家報告」記載「大陸配偶來臺取得身分證年限調整為與外籍配偶一致」，質疑民進黨雙標。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲民眾黨立委陳昭姿翻出民進黨曾在「《公民與政治權利國際公約》第三次國家報告」記載「大陸配偶來臺取得身分證年限調整為與外籍配偶一致」，質疑民進黨雙標。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者呂炯昌／台北報導

國民黨擬修法，將中國大陸籍配偶取得我國身分證年限應比照外配，從6年縮短到4年，並列為本會期優先法案。民眾黨立院黨團也支持，並稱在民眾黨主席柯文哲參選總統時，已提出縮短陸配取得身分證年限政見。前總統陳水扁民間醫療小組召集人、民眾黨立委陳昭姿昨日翻出民進黨曾在「《公民與政治權利國際公約》第三次國家報告」記載「大陸配偶來臺取得身分證年限調整為與外籍配偶一致」，質疑民進黨雙標，「是忘記，還是當作沒這回事？」

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民進黨發言人吳崢昨（29）日質疑國民黨力推法案背後是否有政治企圖，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤也表示，醫界擔心台灣健保資源被陸配依親親屬給濫用，內政委員會將是第一關，民進黨會盡全力在政策論述上講清楚、說明白，凝聚社會最大共識，全民監督、反制，將是很大力量，藍白合62席當然可以強行通過，但是民進黨會盡力阻擋。

陳昭姿昨日晚間在政論節目《少康戰情室》中表示，基本上，民眾黨是以人權角度來思考陸配取得國籍相關問題，她並舉出2020年5月民眾黨發布的「《公民與政治權利國際公約》第三次國家報告」中執行情形第239點，清楚記載「大陸配偶來臺取得身分證年限調整為與外籍配偶一致」。

陳昭姿指出，這說明民進黨當時明顯是支持推動修法的立場，並質疑，「民進黨是忘記還是當作沒這回事？」

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